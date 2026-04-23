Jorge Martín, sobre Jerez: "Vine en 2009 con mi padre, vi a Valentino Rossi y supe que quería dedicarme a esto toda mi vida"

Aprilia ha dado un paso al frente este 2026 y se ha convertido en la gran dominadora del campeonato para llegar al Gran Premio de España con Marco Bezzecchi y Jorge Martín al frente de la tabla. Tras un 2025 para olvidar, el madrileño ha recuperado su mejor momento de forma y ha ido de menos a más, sumando 18 puntos en Tailandia, 27 en Brasil y 32 en Austin para situarse segundo en la clasificación, solo por detrás de su compañero.

Para Martín, uno de los protagonistas de la rueda de prensa oficial previa al GP que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, "es un gran inicio de temporada pero aún me queda ganar un Gran Premio. Ya veremos si puedo ir a por ello pero estoy contento de estar aquí porque hace un año estaba viendo el GP de Qatar en mi móvil. El objetivo es competir al 100% y ya veremos qué pasará".

Martín, con Acosta y Àlex Márquez en rueda de prensa / Jose Manuel Vidal / EFE

Hace un año, Martín acababa de fichar por Aprilia y se fue al suelo en los test de pretemporada, por lo que se perdió las primeras carreras de la temporada. En su vuelta, en el GP de Qatar, se fue al suelo el sábado con graves consecuencias y de nuevo se quedó fuera de competición. Sobre esos 12 meses complicados, el madrileño afirmó que "no lamento nada del pasado, solo trato de aprender y crecer. La pasada temporada fue muy dura pero también me ha hecho ser la persona que soy a fecha de hoy. Me siento más fuerte y mejor persona".

"La victoria de Austin, el podio al sprint de Brasil... fue increíble, lo disfruté muchísimo. Es difícil dar ese paso adicional adelante que es la victoria de domingo pero estoy contento y veremos qué podemos hacer. Lo importante es mantenernos presentes", comentó, bromeando sobre la caída en la celebración en el COTA que se estaba mostrando a través de un vídeo en la rueda de prensa oficial del GP.

Este 2026 no solo le han respetado las lesiones, por el momento, sino que también han cambiado sus sensaciones. "Ahora siento la Aprilia como mi moto, igual que me sentía en 2024. He cambiado muchas cosas pequeñas en mi estilo de pilotaje para adaptarme a la moto", explicó, para añadir que también en Aprilia han introducido cambios este invierno que le han beneficiado. "En cuanto probé la moto en Tailandia me di cuenta de que teníamos un buen paquete técnico, me encontraba bien y todo iba fluyendo más fácil", explicó, aunque matizó que "todavía necesito tiempo".

Jerez lo empezó todo

Jerez es uno de los circuitos clásicos del calendario y uno de los favoritos para los pilotos españoles, Recuerdo venir aquí con mi padre en 2009. Compró los pases especiales, estaba lesionado y estaba ahí corriendo Valentino Rossi y fue increíble. Ese fue el momento en el que dije: 'quiero dedicarme a esto toda la vida'. Ahora poder disputar una carrera delante de esta gran afición con todo lo que he logrado, nunca me lo hubiera imaginado.

Jorge Martín, en rueda de prensa / Jose Manuel Vidal / EFE

"Es increíble. Yo recuerdo que hace dos años, cuando hicimos el desfile con el autobús, el ruido que generaba la afición ahí, era increíble. Siempre es especial como español, y también ir a Valencia porque las gradas están muy cerca de la pista, pero sobre todo, en la 'nieto-peluqui', es un lugar histórico y ver a toda la afición ahí es increíble. Sobre todo cuando paras, porque en carrera casi no oyes nada", explicó el de Aprilia.

Para rendir homenaje a esta cita, Martín lucirá un casco edición especial en el que aparecen productos típicos como el jamón, o los espetos, un sello y dos indicadores de carretera en los que aparecen Trebujena y Lebrijas, dos localidades cercanas donde el piloto tiene amigos, tal y como él mismo explicó. "Quería rendir un tributo y hacer una edición especial para Jerez con todos estos elementos", completó.