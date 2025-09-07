Àlex Márquez: "Todo ha sido muy especial, tocaba"

Àlex Márquez conquistó en el Circuit de Barcelona - Catalunya su segunda victoria de la temporada, un triunfo casi más dulce que su primera victoria en la categoría reina, conseguida el pasado mes de abril en Jerez. Y es que aunque el ilerdense afirmó que es "difícil comparar" lo conseguido en Montmeló es casi más especial, con su hermano Marc acompañándolo en el podio, a diferencia de la cita andaluza, donde se fue al suelo.

"Es verdad que Jerez tiene algo más por la afición y por esa curva 'Nieto-Peluqui', que es mágica, siempre lo he dicho, pero aquí aún es más especial por cómo he gestionado la carrera, por tener a Marc detrás durante 24 vueltas, o 22, porque las dos primeras las ha hecho delante y por el poder quitarme la espinita de ayer", valoró Àlex en rueda de prensa.

"Todo ha sido muy especial, tocaba, y, sobre todo, creo que es más especial esta por cómo venía de las últimas carreras, que creo que no habíamos estado del todo finos en muchos momentos y el volver con esta convicción y con esta claridad mental era muy importante", insistió el piloto de Cervera.

Alex Márquez dijo tener un 'pique' con su hermano Marc. "Este año vamos 2 a 1 en carreras en España, yo he ganado dos, él una, así que, en Valencia, el desempate. A ver si me iguala, o gano yo".

El título tendrá que esperar

"Me gusta más este pique", insiste Alex Márquez, quien resaltó: "Al final yo intento hacer lo mejor, él ganará su noveno título mundial tarde o temprano, da igual que sea en Misano, en Japón o en Indonesia, o cuando sea, porque tiene mucha ventaja, y nosotros intentaremos empujar lo máximo para ser subcampeones".

Alex Márquez afirma estar muy satisfecho de haber logrado la 'triple corona', que su hermano no consiguió en Montmeló, al haber vencido "en las tres categorías", motivo para estar "súper feliz", puesto que aunque "es sólo un dato, la verdad es que llena de orgullo".

En cuanto a sus 'opciones' en las próximas carreras, Alex Márquez señaló: "Malasia siempre se me ha dado bien y, a partir de ahí, los otros son circuitos que no se me dan mal, que siempre se me han dado bastante bien", si bien recalcó que "el más así, el que digo ‘buah, quiero llegar allí’, son Malasia y Portimao".