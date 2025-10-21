Números rojos de Mendilibar ante el Barça

José Luis Mendilibar habló desde la sala de prensa del Estadi Olímpic antes de medirse este martes al Barça en la Champions. El conjunto griego solo se ha medido a los blaugrana en dos ocasiones, en la fase de grupos de la Champions de la temporada 17-18, pero el entrenador vasco tiene muchísimos precedentes ante los culés. Eso sí, sin que haya tenido demasiada suerte en lo que a los resultados se refiere.

De hecho, los números de Mendilibar ante el Barça son dramáticos. Solo así puede definirse que, tras medirse hasta en veintisiete ocasiones, el técnico solo haya sido capaz de ganar una vez. El balance total es de veintitrés derrotas, tres empates y ese único triunfo, logrado dirigiendo entonces a Osasuna el 11 de febrero de 2012. Fue un 3-2 con doblete de Lekic y gol de Raúl García. En el Barça marcaron Alexis Sánchez y Cristian Tello. Pep Guardiola ocupaba el banquillo blaugrana.

Solo un empate como visitante

Fueron, de hecho, los únicos tres puntos sumados ante el Barça por parte de Osasuna con Mendilibar en el banquillo, que, por otro lado, también logró tres empates, dos con el Eibar y uno con el Valladolid. Y es que el Barça es el tercer rival al que más veces se ha enfrentado, haciéndolo con seis clubs distintos: Sevilla, Alavés, Eibar, Levante, Osasuna y Valladolid. Con los armeros, el 29 de diciembre de 2020, logró el único punto como visitante.

Ayoub El Kaabi y José Luis Mendilibar tras conquistar Olympiacos la Conference League / AP

Pjanic, Lenglet, Mingueza, Dest o Junior Firpo fueron algunos de los titulares aquel día en el que los blaugrana no fueron capaces de pasar del empate a uno. Kike García, jugador que hoy milita en el Espanyol, fue el autor del gol visitante en el minuto 57, mientras que Dembélé logró el empate definitivo diez minutos más tarde.