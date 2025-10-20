Barça - Olympiacos: alineaciones probables del partido de UEFA Champions League

Tras vencer de manera agónica al Girona con un gol de Ronald Araujo en el descuento, el conjunto azulgrana vuelve a afrontar un partido de la máxima competición europea con la obligación de sumar de tres.

La derrota en el último partido de Champions ante el PSG obliga a los de Flick a ganar el partido ante Olympiacos, pues a priori se presuponía uno de los encuentros asequibles y, a expensas de salidas más complicadas (principalmente visitar Stamford Bridge), los catalanes suman tres puntos de seis. Más allá de que, tras dos jornadas, sigue siendo muy pronto para hablar de matemáticas, el precedente de la temporada pasada sitúa el octavo puesto en torno a los 16 puntos de 24 posibles, por lo que el Barça no debería perder más de cinco puntos en las seis jornadas restantes si quiere evitar los playoffs de repesca.

Por su parte, Olympiacos llega al encuentro con una necesidad imperiosa de puntuar, pues solo suma un punto en dos partidos y actualmente se encuentra fuera de la zona que da acceso a la ronda de repesca.

Sin recuperar lesionados

A la espera de noticias positivas de cara al Clásico del fin de semana, el cuerpo técnico no podrá contar con más integrantes respecto al partido frente al Girona, ya que ni Ferran Torres ni Raphinha se han recuperado a tiempo. Pese a esto, si es cierto que, con los minutos sumados ante el Girona, todo apunta a que tanto Lamine como Fermín puedan ser titulares y estar al 100%, mientras que preocupa el agotamiento físico que presenta Pedri. Además, queda la duda de Andreas Christensen, quien no entrenó hoy por un proceso febril.

El delantero del Barcelona Ferrán Torres (i) supera al portero Lucas Chevalier, del Paris Saint Germain, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu. (Barcelona) / Siu Wu / EFE

Ferran Torres y Raphinha aparte, el entrenador teutón no podrá contar con Dani Olmo, Joan Garcia, Lewandowski, Ter Stegen y Gavi.

Por parte de los griegos, no podrán contar con su lateral derecho Rodinei, baja por una lesión muscular. Además, se espera que Yaremchuk, recién recuperado de lesión no sea titular, ya que solo ha disputado 19 minutos esta temporada, justamente en el encuentro anterior.

Preocupación con el estado físico y con la línea defensiva

Además de la preocupación con el estado físico de algunos jugadores y de como afecta esto a la presión, ciertos nombres en defensa podrían cambiar. En este sentido, el bajón de nivel de Jules Koundé sumado al épico gol de Ronald Araujo que supuso tres puntos, podrían propiciar la entrada del uruguayo por el francés, desplazando a Eric al lateral.

Alineaciones probables del Barça - Olympiacos

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Bardghji; Rashford

OLYMPIACOS: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Dani Garcia, Chiquinho, Hezze; Gelson Martins, El Kaabi, Podence