Mendilibar: "Al nivel que está Pedri, los culés casi os olvidáis de Xavi e Iniesta"

José Luis Mendilibar sigue siendo un entrenador que da gusto escuchar en las ruedas de prensa. Sin andarse con rodeos y diciendo siempre las cosas muy claras . Incluso cuando no quiso contestar algo para no meterse en un jardín, como el partido de Miami, se le entendió todo.

'Mendi' aseguró que mantendrá su filosofía contra el Barça y que su equipo no se va a echar atrás. "Esa es la idea, la de apretar. Eso no va a cambiar. Si nos echamos atrás será porque el Barça nos acorrala".

La comparación Lamine-Messi

Mendilibar lleva mucho fútbol a sus espaldas y aunque elogió a Lamine, en comparación con Messi recordó: "Todavía hay que esperar. Es un niño, pero lo que hizo Messi es casi imposible de repetir. Pero Lamine también es diferencial. Si le paras al hombre siempre va a tener la posibilidad y si le das una, te va a hacer gol. Con ayudas es la idea, pero hay otros jugadores, como el otro día que salió Araujo y marcó el gol".

Sobre Flick y Pedri

Mendilibar lo tiene muy claro: "El gran mérito de este Barça lo tiene Hansi Flick. Ahora se le echa en cara la línea adelantada porque ha perdido dos partidos. Juega arriesgado porque con los jugadores que tiene, lo puede hacer".

Y sobre las expulsiones de Flick, llegó una de esas respuestas propias de Mendilibar que no dejan indiferentes a nadie."Yo últimamente estoy más calmado, pero también me han expulsado. Quizás a él la edad le hace ser más caliente, a mí me ha apagado un poco más", respondió con una sonrisa.

También se refirió a Pedri, del que llegó a decir que con el canario, "al nivel que está Pedri, los culés casi estáis olvidando a Xavi e Iniesta. ¿No dejarle tocar? Y si Pedri no toca, dejamos a De Jong suelto. Y si no, Rashford. Uno por uno todos son muy buenos. Pero lo bueno que tiene Olympiacos es que nunca se da por vencido".

¿Tu ves al Barça uno de los favoritos? Yo también

Preguntado por SPORT si para Mendilibar el Barça es uno de los grandes favoritos a la Champions, respondió con particular estilo. "¿Para i es favorito?", interpeló al periodista. "¿Sí? Pues yo también. Hay otros equipos, el actual campeón (PSG), el que tenéis aquí cerca en la capital (Real Madrid), el Bayern, los ingleses...", añadió.

Dani Garcia: "Me acuerdo de las tres veces que gané"

Por su parte, el centrocampista Dani García admitió que este partido "es tan ilusionante para mí, que soy de los mayores, que para un chaval joven. Un partido de Champions siempre es una ilusión".

La receta. "Ser nosotros mismos y que se vea una buena versión nuestra. Contra el Arsenal demostramos que podemos jugar contra equipos grandes".

Le recordaron que jugó 23 partidos contra el Barça: "Estaba en muchos de ellos Messi, me acuerdo de los tres que gané, que es lo importante. Debemos jugar sin complejos".