Flick: "El Barça me ha cambiado completamente"

Hansi Flick se despidió de los periodistas con un "hasta mañana", pero sigue transmitiendo la sensación de que sus códigos son distintos a los del entorno. El alemán ya entiende el idioma, pero no puede disimular su perplejidad ante algunas preguntas o incluso declaraciones que salen del propio club.

En general, se le toma con humor como cuando le preguntaron por las palabras de Laporta, que habló de mano blanca en la Asamblea para referirse a los arbitrajes. "No sé qué decir" se le pudo oír fuera de micro, justo antes de lanzarse. "¿Qué respondo?", empezó diciendo entre risas. "Estoy aquí desde hace 16 meses, vosotros lleváis mucho más tiempo y sabéis más, no quiero decir nada al respecto".

Flick está viviendo semanas complejas ante la plaga de lesiones y las sensaciones preocupantes del equipo. El técnico seguirá sin poder contar con Raphinha y Ferran este martes ante el Olympiacos, un encuentro que coge más vuelo tras la derrota ante el PSG de la última jornada.

"Es bueno ver este ambiente en el entrenamiento"

El alemán luce más destemplado que la temporada pasada, consciente de que "la dinámica" no es la misma. Lo reconoció Fermín, "no estamos con las mejores sensaciones", minutos antes y lo reconoció el propio Flick. "Es una situación complicada la que tenemos, y estoy feliz de haber conseguido los tres puntos contra el Girona. Fue muy importante y es algo que se ha podido ver hoy en el ambiente; es bueno ver eso y lo necesitamos. Tenemos un equipo joven y lo necesita".

Flick no pudo disimular su tensión ante el Girona viendo cómo el equipo se descosía con solo dos pases del conjunto de Míchel. "Cuando lo analizas, hemos hablado de la dustancia adecuada entre los jugadores, de la presión, estuvimos demasiado lejos, tuvimos que correr demasiado, tenemos que encontrar la mejor decisión".

Los problemas en la presión y la línea del fuera de juego

El equipo arrollaba a los rivales la temporada pasada con la presión alta y los desconcertaba tirando el fuera de juego de una manera quirúrgica, algo que no pasa ahora. "Cuando analizamos el partido contra el Girona, hemos hablado de posicionamiento, de mantener la distancia correcta respecto al rival, y si estás lejos de ello, hay que correr más. Eso es lo que tenemos que mejorar: hay que encontrar una mejor colocación y, a partir de ahí, presionar", recumió.

Flick se sinceró sobre cómo se ve a sí mismo cuando ocurren cosas como la expulsión ante el Girona. El alemán fue honesto y explicó cómo se siente esta temporada, aunque lo hizo riéndose de sí mismo y sin mucha gravedad. "No estoy más nervioso, aunque quizá mis emociones no son las mismas que antes", empezó diciendo.

"Recuerdo que en el Bayern había imágenes de cuando ganamos al Barça, que nunca sonreía con los ocho goles. Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente", se sinceró, como si él mismo se sorprendiera en cómo le está influenciando este club.

"Lo que puedo decir es que amo este club, amo Barcelona, amo a la gente de aquí, es increíble, y doy el máximo para este club. Vivo para el club. Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así, así que igual tengo que cambiar mi comportamiento".

Nombres propios: De Roony a Raphinha

Sin Ferran ni Raphinha, Flick deberá volver a repensar la delantera. La opción más clara es la de Fermín como extremo izquierdo junto a Rashford de '9' y Lamine por la derecha, pero Roony también tiene sus opciones. Lo reconoció el técnico: también han pensado en él como opción para la mediapunta o como extremo izquierdo.

"Pueda jugar como delantero o medipunta, ya sea cuando está en el banquillo o de titular. Pensamos en el once inicial, pero también en los que acaban el partido, y comentamos cuáles opciones son las mejores. Por el momento, no es fácil decidirlo."

Flick también reconoció que echan de menos a Raphinha, un futbolista crucial para la presión. "Echo de menos a Raphinha porque para nosotros fue muy importante el curso pasado. Jugar a ese nivel es muy bueno para nosotros y, por supuesto, le echo de menos".

El alemán se sentará este martes en el banquillo ante el Olympiacos pero si no hay un cambio no podrá estar en el Bernabéu. De momento, Flick aparca el clásico. "Ahora toca la Champions. Podemos hablarlo el sábado o después del Olympiacos. Lo dije después del partido contra el Girona: no hubo nada contra el árbitro y él decidió verlo de otra manera, y es algo que debo aceptar."