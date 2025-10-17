Kike y Pere Milla guían el plantón del Espanyol en Oviedo

El Espanyol se reencontró con la victoria y su mejor versión en su visita al Oviedo (0-2). En un partido que empezó con plantón a Miami, Kike García y Pere Milla se convirtieron en los héroes del conjunto perico. Vuelven a sonreír los pericos en Liga.

El cuadro perico volvía a la competición tras el parón de selecciones con el objetivo de cambiar la dinámica de resultados. Los blanquiazules encadenaban cuatro partidos sin ganar y se plantaban en el Carlos Tartiere sin el lesionado Javi Puado. Y, para empezar, Manolo González apostó por la doble punta con Kike García y Roberto Fernández para suplir al capitán.

Tras la protesta en forma de plantón de unos segundos sobre el césped por el partido en Miami, la propuesta perica no cambió de inicio con la intensidad y la pasión por bandera. El Espanyol salió al terreno de juego como demanda cada semana su entrenador, aunque los locales también evidenciaban el cambio de entrenador con la agresividad habitual de cuando hay novedades en el banquillo.

A los diez minutos de juego, llegó una clara ocasión para los asturianos en las botas de Luka Ilic, pero una rápida intervención de Marko Dmitrovic evitó el primer tanto del partido. A partir de ese momento, el ritmo del encuentro decayó inmersos sobre todo en pequeña batallas en el centro del campo.

Roberto Fernández pugna por un balón ante Bailly / Paco Paredes

Escandell, salvador local

Sin apenas llegadas en primera media hora, la apuesta de Manolo por el doble '9' estuvo a punto de darle la razón. En primer lugar, Kike García obligó a una gran parada de Aarón Escandell tras un fuerte cabezazo y, minutos después, fue Roberto el que estuvo a punto de adelantar a los pericos en una acción muy forzada dentro del área.

También lo probó Pere Milla de falta directa antes del descanso, pero apareció de nuevo el portero local con otra gran estirada. No se alteró el marcador en el primer tiempo. Tras el paso por los vestuarios, la suerte se alió con el Espanyol porque el disparo de Alberto Reina se topó con el palo tan solo empezar el segundo tiempo.

Respondió el equipo perico con una doble ocasión de Kike García, que esta vez tampoco pudo superar a Escandell. Pero, al igual que en el primer tiempo, se volvieron a calmar las aguas tras unos primeros minutos de mucha intensidad. Ya no creaba el Espanyol acciones de peligro, aunque tampoco sufría en la parcela defensiva.

Golpe perico

Pero no se iba a rendir el 'obrero del gol'. En una acción llena de carambolas, Kike garcía fue el más rápido para meter el balón al fondo de la red (0-1). Eso sí, tuvo que echar mano el árbitro del VAR para finalmente dar validez a este tanto. Y no acabó aquí. Ya en los minutos finales, Pere Milla sentenció el encuentro tras un buen centro de Omar El Hilali (0-2). Victoria importante para el Espanyol.