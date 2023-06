El futuro '9' del Real Madrid no ha jugado en tres de los últimos cuatro partidos del Palmeiras: suma 10 minutos de 360 posibles Llama la atención que no dispuso de un solo minuto ante el colista del Brasileirao y en una eliminatoria decidida de la Copa do Brasil

Sí. Hay 'caso Endrick' en el Palmeiras. El delantero centro de 16 años, por el cual el Real Madrid pagó 35 millones de euros en diciembre, se ha caído de las alineaciones del vigente campeón del Brasileirao. Su técnico, el portugués Abel Ferreira, le ha retirado la confianza y lo peor no se sabe por qué.

Las estadísticas hablan por si solas. Este domingo no jugó ni un minuto en casa, en el Allianz Parque de Sao Paulo, ante el Coritiba, colista del Brasileirao y el único equipo que no ha ganado ni un solo partido en nueve jornadas. Se impuso el 'Verdao' sin despeinarse (3-1), en un encuentro ideal para que el 'menino prodígio' gozase de minutos de calidad. Quien sí que estuvo fue otra de las 'joyas' del 'Verdao', el habilidoso Luis Guilherme, de 17 años, que jugó su primer partido como titular.

El jueves, en la Copa do Brasil, Abel Ferreira se llevó a Endrick a Fortaleza (a 2.400 kms de Sao Paulo) para la vuelta de los octavos de final de la Copa do Brasil. Todo ya estaba decidido desde el partido de ida cuando el Palmeiras goleó por 3-0. Pues bien, el entrenador portugués decidió dejarlo fuera de la convocatoria a última hora y el futuro jugador del Real Madrid tuvo que ver un encuentro intrascendente (en el que el Palmeiras perdió por 1-0) desde la tribuna del estadio Castelao. Sonó a castigo y su técnico no quiso explicar el motivo de su decisión en la rueda de prensa posterior al choque donde se dedicó a enviar balones fuera.

Endrick, que empezó la temporada como titular a pesar de necesitar 13 partidos para marcar el primer gol de 2023, ha desaparecido de las alienaciones. En tres de los últimos cuatro encuentros no ha salido y de 360 minutos posibles de juego, solo ha disfrutado de 10 en la visita liguera contra el At. Mineiro (1-1).

Es extraño que el Palmeiras se cerrara en banda y no quisiera autorizar la participación de Endrick en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Argentina. Desde el día del debut de la Seleçao a la vergonzosa eliminación este sábado contra Israel (2-3) en partido de cuartos de final, Endrick solo ha jugados los 10 minutos últimos contra el Galo con su equipo. La pregunta que queda sin respuesta es ¿por qué su club no le dejó ir a la cita mundialista cuando después no ha contado con él?

Si se amplia el foco, los números exponen que Endrick no ha jugado en 7 de los últimos 12 partidos del Palmeiras, cuando el calendario está muy cargado. Los paulistas, que juegan dos veces por semana, están en tres frentes: el Brasileirao, la fase regular de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil .Endrick es prácticamente la última opción en ataque para su entrenador. El trío ofensivo titular lo conforman Dudú y Rony Artur, que es uno de los más competitivos que hay en Sudamérica. Bruno Tabata, el 'Flaco' López, Breno Lopes y Rafael Navarro están, ahora mismo, por delante de las preferencias de Abel Ferreira. Al 'menino prodígio' no le queda otra que seguir remando en los entrenamientos y esperar una nueva oportunidad en su primera temporada al completo como profesional.