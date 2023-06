Rodrygo: “La posición de ‘9’ es la que menos me gusta de las de arriba”

El brasileño se 'desmarcó' de ser usado en ese sitio la próxima temporada con el Madrid "Eso es normal -que se le pida más tras la salida de Benzema-. Yo trabajo para eso", apuntó

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, comentó, tras la salida del francés Karim Benzema, que la posición del ‘9’, de delantero centro, es la que “menos” le “gusta” de las de arriba, a la vez que aseguró que si Carlo Ancelotti le “necesita puede ayudar ahí, pero no siempre”.

“Es la posición que menos me gusta de las de arriba, pero si el míster me necesita puedo ayudar ahí; no siempre”, dijo en Movistar+.

“Eso es normal -que se le pida más tras la salida de Benzema-. Yo trabajo para eso. Desde que llegué aquí, en cada temporada iba a tener más protagonismo. Sea con Karim o sin él; yo ya sabía que tenía que ser mejor”, comentó.

“Hoy es un día un poco triste para el madridismo porque se van Karim y Asensio, y todos los otros. Especialmente Karim, que es nuestro goleador; le vamos a echar de menos”, valoró.

Además, Rodrygo analizó la temporada del Real Madrid. “Es un poco difícil decir, pero estamos contentos por los tres títulos, aunque queríamos más. Sabemos que no es fácil ganar, pero salimos felices porque dimos todo. En Liga pudimos dar más y contra el City fue un día malo… con ganas de volver para la próxima”, aseguró.