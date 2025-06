Pablo Motos carga duramente contra Pedro Sánchez tras la renuncia de Santos Cerdán: "Si lo sabías eras cómplice, y si no lo sabías, eres incompetente"

El caso Koldo ha supuesto un duro revés para el PSOE al impregnar el partido de aroma a corruptela en uno de los casos más importantes de los últimos años.

Este jueves se conocía la renuncia de la mano derecha del presidente del Gobierno y secretario de Organización, Santos Cerdán, tras la publicación de un informe de la Guardia Civil donde se le relaciona con el caso de adjudicación fraudulenta de contratos públicos a cambio de comisiones.

Esta situación deja muy tocado a Pedro Sánchez, que tuvo que salir en una comparecencia de urgencia a poner voz a su partido y disculparse ante la sociedad española, aunque rechazó la convocatoria de unas elecciones que la oposición lleva pidiendo desde que empezó su legislatura.

Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSOE. / José Luis Roca

Uno de los programas de televisión en tratar la situación ha sido 'El Hormiguero', con Pablo Motos al frente, durante su última entrega de la semana, en la tertulia de actualidad en la que también participan colaboradores como Juan de Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó.

"Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás", comentaba el presentador valenciano, siempre muy crítico con el gobierno socialista.

Pablo Motos en 'El hormiguero'. / Antena 3

Ahora, después de que haya explotado el caso, son muchos quienes dudan de si el presidente conocía o no la situación de una de las personas más cercanas dentro del Ejecutivo y su relación con la trama de corrupción destapada.

Sin embargo, también hay otras personas que defienden al socialista alegando que pese a su proximidad con el investigado podía no saber nada al respecto, aludiendo a la presunción de inocencia y a una forma de hacer muy opaca por parte de Cerdán y compañía.

Pablo, en cambio, parece que es más cercano a la primera opinión: "Si no te creo, pues tengo que pensar que tú sabías lo que pasaba alrededor, pero es que si te creo y no sabías lo que pasaba alrededor, me parece igual de grave. Por lo tanto, yo creo que el solucionar esto diciendo cuando le he pedido que dimita Santos Cerdán, me parece enormemente pobre", valoraba.

Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. / Javier Lizón / Efe

Además, respecto a la reacción del mandamás, criticaba la manera de comparecer ante un caso como este: "Perdón piden los niños. Los adultos asumen la responsabilidad", por lo que pedía que para saber si goza de ese perdón de la gente debería convocar elecciones "y los españoles digan abiertamente si le perdonan o no".

Finalmente, dejó una de las frases de la noche y resumió lo que piensa gran parte de la oposición y los defensores de la ideología contraria: "Decir que lo siente muchísimo cuando ha sido el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Si lo sabías eras cómplice, y si no lo sabías, eres incompetente", sentenciaba el tema el presentador del programa más visto de las noches en España.