Los dueños de un kebab en Murcia apalizan a un concejal del PSOE al grito de "maricón de mierda"

El concejal socialista del pueblo murciano de Lorquí, Víctor Sáez, ha sufrido una desagradable agresión durante las fiestas del municipio por motivos homófobos.

Ocurrió este 22 de abril por la noche en Murcia, cuando el político se había acercado a un establecimiento de venta de kebabs y el dueño y los camareros del lugar le propinaron una paliza que ha sido registrada en vídeo y publicada en las redes sociales.

El mismo Sáez fue quien denunció los hechos a través de X, donde ha colgado un hilo donde explica toda la historia: "Anoche en un establecimiento de comida para llevar y me atrevo a decir el nombre, porque me da igual: 'Kebab La Merced 24 h'... sufrí una agresión homófoba por parte de dueño y camareros del establecimiento, al grito de “MARICÓN DE MIERDA'", empieza comentando.

Según explica el joven, una de las mujeres que trabajaban allí se burló de él y pidió la hoja de reclamaciones, algo que no gustó al dueño: "El dueño del kebab, me amenazó con reventarme, tengo vídeo, fotos, todo. Con más razones seguí pidiendo la hoja de reclamaciones de manera bastante educada para como me estaban tratando. Se reían de mí y nadie quería dármela. Me dijeron que no tenían", explica antes de comentar que en ese momento llamaría a la policía.

Fue entonces cuando el político escuchó los insultos homófobos por parte del dueño y continuó pidiendo el documento, ahora a otra chica, que resultó ser la hija de este: "Se tiró a por mí diciendo que con su hija no hablase", escribe, además de revelar que finalmente se abalanzó en su contra a grito de "te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello".

Un amigo con el que iba Sáez grabó el suceso y, más tarde, llegó la policía. Tras tomar declaración al chico, este acudió al hospital, aunque comenta que lo más doloroso no son los golpes, sino "tener que soportar día sí y día también, agresiones de este tipo y tener que callarte para no buscar problemas" y que, además, nadie hiciera nada para evitarlo.

Por eso, el concejal asegura que "prefiere llevarse mil golpes antes que dejar que me vuelva a ocurrir. Porque solo soy una voz, me defiendo a mí mismo, no me abandero de nada, ni lo pretendo", aunque denuncia que es la segunda vez que le agreden por ser homosexual y que "ya está cansado".

Por eso ha decidido hacer público el caso, "sabiendo las consecuencias que puedo tener después. Sé que puede llegar a algún sitio en el que se cuestione mi versión, afectarme en mi trabajo o a mi cargo, traerme problemas en general", revela, algo temoroso, pero convencido de que hace lo correcto.

También recalca que en este caso los agresores eran extranjeros: "Bien sabe Dios que respeto y acepto a todo el mundo. Pero es que precisamente, aunque no quiera decirlo, porque los hay buenos y malos, como en todas las etnias y nacionalidades, los agresores no eran de origen español", algo que ha sido utilizado por muchos para lanzar discursos de odio sobre los no nacionales en los comentarios en la publicación y en la información republicada por otras cuentas que se han hecho eco.