Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

No habrá uso de armas nucleares en Irán

La Casa Blanca ha rechazado este lunes los rumores acerca de un posible empleo de armamento nuclear en Irán. La aclaración llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una advertencia sobre la destrucción de “toda una civilización”, mientras que el vicepresidente, JD Vance, aludió a capacidades militares que todavía no se han utilizado.

Desde la cuenta oficial de la Administración republicana, ‘Rapid Response 47’, se respondió de forma tajante a un mensaje difundido en la red social X que sostenía que Vance “dejó entrever que Trump podría optar por el uso de armas nucleares”, coincidiendo con el vencimiento del plazo impuesto por el mandatario a Teherán en relación con el estrecho de Ormuz.

La reacción oficial fue clara y directa, negando que las palabras del vicepresidente apunten en esa dirección. Según el mensaje publicado, se trata de una interpretación incorrecta de sus declaraciones.

“En ningún momento ha dicho algo que sugiera eso”, afirmó la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, descartando así cualquier insinuación sobre el uso de este tipo de armamento.