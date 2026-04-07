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Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"
El presidente estadounidense asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (04.00 en horario peninsular español), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump despeja su agenda para hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no prevé aparecer este martes en actos públicos mientras la atención internacional se centra en la Casa Blanca, a solo horas de que se cumpla el ultimátum que el mandatario ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
Trump despeja su agenda pública antes de cumplirse su ultimátum a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no prevé aparecer este martes en actos públicos mientras la atención internacional se centra en la Casa Blanca, a solo horas de que se cumpla el ultimátum que el mandatario ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump pasará casi todo el día en "tiempo ejecutivo", según la agenda oficial compartida por su Oficina de Prensa, que también incluye una reunión sobre políticas públicas en el Despacho Oval y una cena con el embajador estadounidense en la India, ambas de momento sin acceso a la prensa. El encuentro con el jefe de la misión diplomática en Nueva Delhi está previsto a las 19:00 hora local (23:00 GMT), una hora antes de que termine el plazo dado por el presidente a Teherán para que desbloquee el paso por la vía estratégica de crudo, interrumpido por el país persa como represalia a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel. Este lunes, Trump ofreció una extensa rueda de prensa de más de una hora en la Casa Blanca sobre la situación del conflicto. Antes de eso respondió preguntas de los periodistas asistentes a un evento de Pascua en la residencia oficial.
No habrá uso de armas nucleares en Irán
La Casa Blanca ha rechazado este lunes los rumores acerca de un posible empleo de armamento nuclear en Irán. La aclaración llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una advertencia sobre la destrucción de “toda una civilización”, mientras que el vicepresidente, JD Vance, aludió a capacidades militares que todavía no se han utilizado.
Desde la cuenta oficial de la Administración republicana, ‘Rapid Response 47’, se respondió de forma tajante a un mensaje difundido en la red social X que sostenía que Vance “dejó entrever que Trump podría optar por el uso de armas nucleares”, coincidiendo con el vencimiento del plazo impuesto por el mandatario a Teherán en relación con el estrecho de Ormuz.
La reacción oficial fue clara y directa, negando que las palabras del vicepresidente apunten en esa dirección. Según el mensaje publicado, se trata de una interpretación incorrecta de sus declaraciones.
“En ningún momento ha dicho algo que sugiera eso”, afirmó la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, descartando así cualquier insinuación sobre el uso de este tipo de armamento.
China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial.
El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.
Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.
Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.
La presión acecha al secretario de Guerra de Trump tras ser acusado de tratar de invertir en empresas de Defensa en vísperas del conflicto de Irán
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un comité del Congreso abrió la semana pasada una investigación contra Hegseth tras conocerse que trató de realizar una inversión multimillonaria en compañías de Defensa pocas semanas antes del inicio de la guerra en Irán. La operación financiera no llegó a materializarse por cuestiones técnicas, pero ha llevado a los demócratas a acusarle de querer lucrarse de forma ilícita con el conflicto. No es la única polémica que acecha al que pasa por ser uno de los arquitectos de la agresión militar contra la República Islámica. También la semana pasada, Hegseth despidió fulminantemente a tres generales del Pentágono, una purga que ha generado todo tipo de especulaciones.
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La Casa Blanca desmiente especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán
La Casa Blanca desmintió este martes las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera hoy sobre la aniquilación de "toda una civilización", y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones en el arsenal que aún no han usado. La cuenta oficial de la Administración republicana 'Rapid Response 47' reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance "insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares" al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. "Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP 'insinúa' tal cosa", aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, en un mensaje donde cita el post publicado por 'Headquarters', la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como 'KamalaHQ'.
Cadenas humanas se extienden por centrales y puentes de Irán ante las amenazas de Trump
Miles de personas formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.
En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.
Netanyahu: "Israel ataca infraestructuras ferroviarias en Irán"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas israelíes han atacado vías férreas y puentes en Irán en el marco de la creciente tensión regional que coincide con la aproximación del vencimiento del ultimátum de Washington a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.
"Hoy (los cazas israelíes) atacaron las vías férreas y puentes utilizados por la Guardia Revolucionaria", afirmó Netanyahu en un videomensaje publicado en sus canales, en el que aseguró que estas operaciones forman parte de una intensificación de la campaña militar contra Irán.
Macron anuncia la puesta en libertad de dos franceses retenidos en Irán
Los dos franceses retenidos desde hace tres años y medio en Irán por cargos de espionaje, Cécile Kohler y Jacques Paris, han sido puestos en libertad y están de camino de regreso a Francia, anunció este martes el presidente francés, Emmanuel Macron.
"Cécile Kohler y Jacques Paris están libres y de camino a Francia, tras tres años y medio de cautiverio en Irán. Esto supone un alivio para todos nosotros y, por supuesto, para sus familias", declaró el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales.
EE.UU. e Israel bombardean intensamente Irán horas antes de que venza el plazo de Trump
Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar las plantas eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el estrecho de Ormuz.
La isla Jarg, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron golpeados en esta jornada, causando seis muertos y cinco heridos, mientras la república islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética.
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