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Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

El presidente estadounidense asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"

Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (04.00 en horario peninsular español), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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