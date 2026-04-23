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SALUD

La alimentación está bien, pero esta actividad es mejor para fortalecer la memoria

Esta función cognitiva se puede fortalecer a través del ejercicio físico, de la nutrición y los pasatiempos

Pasatiempos.

Pasatiempos.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La alimentación y el deporte son partes fundamentales para conseguir la longevidad. No obstante, es importante practicar otros hábitos saludables que contribuyan a fortalecer la salud mental.

La memoria es un mecanismo clave para nuestro día a día, ya que permite almacenar y recuperar información. Los recuerdos, las experiencias y las sensaciones vividas construyen la identidad personal de cada uno.

Esta función cognitiva se puede fortalecer a través del ejercicio físico y de la nutrición. Ahora bien, los expertos han destacado que tener un hobby es la mejor actividad para estimular la memoria.

El entretenimiento es una buena forma de hacer trabajar nuestro cerebro. Según 'The Objective', "estos pasatiempos ofrecen una forma de canalizar emociones, encontrar sentido a nuestras actividades cotidianas y, en última instancia, sentirnos plenos y realizados".

Un deportista senior hace flexiones

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

Las actividades recreativas en nuestro tiempo de ocio estimulan la memoria de una forma distinta a cuándo estamos trabajando. De esta forma, un pasatiempo puede ayudar a desvincularse de las obligaciones diarias.

El citado medio aseguró que "tienen un impacto positivo en la salud mental porque permiten un cambio de enfoque y ayudan a romper el ciclo de pensamientos repetitivos asociados con el estrés, la ansiedad o incluso la depresión".

Dalia Areli Rodríguez, psicóloga y neuropsicología clínica, explicó al diario La Vanguardia que "incorporar nuevos hobbies permite reorganizar el tiempo con significado, establecer nuevas rutinas y mantener un nivel adecuado de estimulación cognitiva y emocional".

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Según la experta, estas actividades pueden activar funciones cognitivas como "la atención, la memoria y la planificación". Además, también previenen a las personas mayores del aislamiento social, "uno de los principales factores de riesgo para la depresión y el deterioro cognitivo en la adultez mayor".

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