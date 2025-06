La insólita reacción de Vito Quiles a la comparecencia de Pedro Sánchez

El Gobierno de España está en el punto de mira tras el informe de la UCO contra el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Una conversación entre el exdirigente socialista y el empresario Koldo García expone el supuesto cobro de comisiones por la concesión de contratos de obras públicas.

Horas más tarde de que se conociese la noticia, Cerdán ha decidido dimitir y ha abandonado la secretaría de organización del Partido Socialista renunciando a su acta de diputado. Además, Pedro Sánchez, que se encontraba viajando en el Falcon, ha tenido que volver de inmediato a Madrid para dar la cara con una comparecencia.

El presidente de España ha empezado pidiendo "perdón a la ciudadanía", aparte de confiar en Cerdán "hasta esta mañana". Una de las cosas que ha dejado claro es que "pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista".

Consciente que durante su mandato ha podido cometer aciertos y errores en la toma de ciertas decisiones, el líder del PSOE ha señalado que "siempre he creído en la lucha contra la corrupción".

Sobre si conocía el informe elaborado por la UCO, Sánchez ha declarado que "aunque resulte sorprendente, este Gobierno respeta el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado".

"No va a haber convocatoria electoral hasta 2027", ha señalado en la comparecencia ante los medios de comunicación. Sin embargo, el periodista Vito Quiles no ha asistido, debido a que no lo han acreditado.

El reportero afín a la ultraderecha ha ido siguiendo por X, anteriormente Twitter, toda la rueda de prensa del presidente del Gobierno y ha dejado un mensaje lleno de intenciones para todos sus seguidores: "Pedro Sánchez va a caer". Un comentario que había escrito horas antes, pero que ha retuiteado durante la comparecencia.

Pedro Sánchez va a caer. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 12, 2025

El último mensaje en la red social de Elon Musk ha comunicado que se está organizando una protesta masiva a las 20:00 horas frente a la sede de Ferraz.