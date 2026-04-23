Jota Jordi enciende todas las alarmas: denuncia que el AVE tiene "temblores que no son normales"

El periodista Jota Jordi ha generado revuelo por un asunto muy alejado del terreno deportivo. El colaborador ha puesto el foco en la calidad del trayecto del AVE entre Barcelona y Madrid, una ruta que conoce muy bien.

Según explica, realiza más de 150 viajes anuales en tren de alta velocidad y asegura que en los últimos tiempos ha notado un cambio evidente: "Cada día se mueve más el tren, se tambalea más", escribió en redes sociales, un mensaje que no tardó en viralizarse.

Temblores en una de las rutas clave del país

La percepción de Jota Jordi no es menor si se tiene en cuenta que la línea Barcelona-Madrid es una de las más transitadas de Europa y un pilar de la movilidad española. El AVE, símbolo durante años de modernidad, eficiencia y comodidad, acumula ya más de una década de uso intensivo.

La liberalización del sector ferroviario, con la llegada de Ouigo e Iryo, ha multiplicado las frecuencias y aumentado la presión sobre las vías. Más tráfico implica más desgaste, y aunque Adif mantiene un programa constante de conservación, los márgenes para el mantenimiento preventivo se han reducido.

El tertuliano insiste en que los temblores que percibe "no son normales" y que habla con conocimiento de causa. En su mensaje, fechado el 22 de abril de 2026, etiquetó a Adif y al Ministerio de Transportes, dejando claro que espera una respuesta institucional.

La vigilancia de las vías y los factores que influyen

Los trenes de alta velocidad en España cumplen con estrictos estándares de seguridad, pero la sensación de inestabilidad puede deberse a múltiples factores:

Desgaste natural de vías, traviesas y sistemas de suspensión.

de vías, traviesas y sistemas de suspensión. Irregularidades mínimas que, a más de 300 km/h, se amplifican.

que, a más de 300 km/h, se amplifican. Diferencias entre modelos de tren , con distintos niveles de mantenimiento y antigüedad.

, con distintos niveles de mantenimiento y antigüedad. Condiciones externas, como el clima o intervenciones puntuales en la vía.

Usuarios frecuentes como Jota Jordi son especialmente sensibles a estos cambios, capaces de detectar variaciones que pasarían inadvertidas para la mayoría de pasajeros.

Un debate abierto

El comentario del tertuliano ha reactivado una conversación recurrente entre viajeros habituales del AVE: ¿está perdiendo estabilidad la ruta Barcelona-Madrid? Aunque las autoridades ferroviarias sostienen que la seguridad está garantizada, la percepción de los usuarios apunta a que algo podría estar cambiando.

La pelota, ahora, está en el tejado de Adif y del Ministerio de Transportes, que deberán valorar si estas quejas aisladas son simples sensaciones o el síntoma de un desgaste que exige una revisión más profunda.