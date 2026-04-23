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Alfredo, jubilado (87 años): empezó a trabajar con 14 y lleva 26 años con una pensión recortada un 28%

La historia de Alfredo muestra una de las grandes penalizaciones de la jubilación anticipada

Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros

Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros / La Nueva España

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Alfredo empezó a trabajar con 14 años, y sin embargo, cuando llegó el momento de jubilarse de manera anticipada se encontró con un escenario nada agradable: una penalización de un 28% sobre el total que ya dura más de 26 años... y que se mantendrá para siempre.

Se jubiló antes por un ERE… y arrastra un recorte del 28% desde hace 26 años

El hombre de 87 años explica que su caso de jubilación anticipada no vino como algo buscado, sino como la consecuencia de una circunstancia laboral ante la que no pudo hacer nada: ser víctima de un ERE.

Después de su despido, Alfredo se pasó dos años intentando encontrar trabajo. Sin embargo, las oportunidades no llegaron y eso le acabó llevando a tomar la decisión de jubilarse a los 61 años. Y ahí es donde su posterior pensión acabó sufriendo.

Al adelantar su jubilación 4 años, Alfredo acusó una penalización que se mantiene de por vida. Según lo que dice el jubilado, a efectos prácticos ese recorte del 28% equivale a perder 8 años de pensión, a pesar de que en su caso solo se adelantó 4.

Imagen de una mujer mirando su pensión

Imagen de una mujer mirando su pensión / sport

Además, el caso de Alfredo es todavía más atípico considerando su historial laboral: cuenta con más de 48,5 años cotizados, los cuales contemplan más allá del trabajo también las etapas de paro y el servicio militar obligatorio.

El jubilado defiende así que su caso refleja una realidad del sistema de pensiones que debe tratarse seriamente, y esa es que tiene la falla de no diferenciar entre los trabajadores que han cotizado mucho y aquellos que no.

Para el jubilado, es necesario revisar las condiciones de las pensiones, sobre todo si lo que se pretende es alcanzar un contexto económico positivo. Y es que entiende que no se debería penalizar por igual dos situaciones de trabajadores muy distintas.

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Lo cierto es que son cada vez más los casos de trabajadores que, pudiendo optar a una jubilación anticipada después de muchas décadas de cotización, optan por esperarse para no sufrir esas penalizaciones. Y tú, ¿crees necesario una revisión como la que pide Alfredo?

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