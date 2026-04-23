Confirmado: A partir de ahora, el catalán será obligatorio si quieres renovar tu permiso de residencia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado que el conocimiento del catalán será un requisito para que los inmigrantes puedan renovar su permiso de residencia en Cataluña. La medida no se aplicará en el primer momento del proceso de regularización, pero sí se exigirá cuando llegue el momento de prorrogar la autorización.

Según explicó el dirigente socialista, los extranjeros que obtengan inicialmente el permiso de residencia no tendrán que acreditar conocimientos lingüísticos. Sin embargo, tras un año deberán demostrar que han aprendido catalán si desean renovar su situación administrativa. Illa sostiene que esta condición puede facilitar la integración social y laboral de los inmigrantes, además de contribuir al respeto de la lengua propia de la comunidad.

Para acompañar esta exigencia, la Generalitat prevé ampliar significativamente la oferta de cursos gratuitos de catalán. El objetivo es alcanzar alrededor de 150.000 plazas disponibles para el curso 2026-2027.

La propuesta se enmarca dentro del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que busca dar estabilidad legal a personas extranjeras que ya viven en España sin tener aún su situación plenamente regularizada.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, quien ha señalado que el conocimiento del catalán será un elemento importante a la hora de valorar los informes de integración sociolaboral necesarios para la renovación de permisos.

No obstante, la propuesta ha generado debate político. Desde Junts per Catalunya, el partido que lidera Carles Puigdemont, consideran que la exigencia debería aplicarse desde el primer permiso de residencia, y no únicamente en su renovación, por lo que han anunciado iniciativas políticas y jurídicas para reforzar ese requisito.

Durante su intervención también surgieron otras cuestiones relacionadas con inmigración y convivencia. Entre ellas, la iniciativa del Ayuntamiento de Lleida de prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Illa reconoció que no le gusta el uso de estas prendas, aunque aseguró que apenas se encuentra con personas que las lleven en Cataluña.

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Por último, el presidente catalán rechazó las acusaciones de racismo dirigidas contra Junts por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Aunque afirmó no compartir muchas de sus posiciones, consideró que calificar al partido independentista como racista es una apreciación “desafortunada”.