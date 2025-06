Grison revela cuál sería su precio para fichar por 'El Hormiguero': "Sí, me iría, una temporada por..."

Esta temporada, la rivalidad entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' ha sido protagonista de la programación televisiva. Desde que RTVE anunció el fichaje de David Broncano y su equipo, la audiencia de ambos programas ha estado bajo el foco mediático.

En este caso, los resultados parecen estar a favor del programa de Pablo Motos. Grison, colaborador de 'La Revuelta', no ha dudo en hablar sobre sus competidores.

Recientemente, el músico ha sido entrevistado por las influencers María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri, presentadoras del pódcast 'Tómatelo con vino'.

En este contexto, al colaborador parece no importarle la guerra de espectadores. "A nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias. Estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos. Gente que no se visualiza tanto en la tele y que le damos un poquito de voz, y eso mola mogollón".

Hace un tiempo, ambos programas tenían cierta conexión entre colaboradores. Sin embargo, Grison destaca que la relación actual es "nula", y explica los motivos. "Ellos no quieren, nos tienen completamente... No hay mejor desprecio que no hace aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso".

A pesar de la situación, el músico reconoce el mérito de sus rivales. "A Pablo Motos me lo veo muchas noches. Está guapo, yo he colaborado allí. Soy colega de Juan y Damián (Trancas y Barrancas). Yo empecé con ellos un poco".

Además, cree que la lucha por la audiencia les ha venido bien a todas las partes. "Pablo Motos nos está ganando siempre. Está haciendo una audiencia que hace años que no hacía. Haber llegado nosotros y que haya habido esa polémica... Eso ha hecho que la gente mirara cada día quién había ganado como quien mira un derby de fútbol", explicaba el madrileño.

Finalmente, las entrevistadoras han querido saber si Grisón podría fichar por el programa de Pablo Motos: "Sí me iría. Una temporada por un millón sí que me voy... Y casi por medio millón de euros te diría que también, aunque luego Hacienda se lleva la mitad. Serían 250.000 euros, es un pastón".