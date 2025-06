La propuesta picante de Broncano a Álex González delante de Silvia Alonso: "Si quieres, me meto en tu habitación"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

El programa ha acogido hoy a los actores Álex González y Silvia Alonso, pareja del presentador jiennense, para hablar sobre su último proyecto juntos: 'Ladrones. La tira de Santa Águeda'. La serie se estrenará el próximo 13 de junio en DisenyPlus.

Una de las principales curiosidades que ha dejado el programa de esta noche es que ayer González acudió con Antonio Pagudo a 'El Hormiguero', pero hoy ha ido con la pareja de Broncano a 'La Revuelta'.

Durante la entrevista, el presentador jiennense ha señalado sobre 'Ladrones. La tira de Santa Águeda'. "La serie está guapa". Sin embargo, su novia le ha replicado diciendo: "Si no la has visto todavía, pero está guapa". El presentador jiennense ha reconocido que solo ha visto un pequeño trozo.

En ese instante, Broncano ha confesado que estuvo en el rodaje en República Dominica como acompañante. En tono irónico, ha bromeado diciendo: "Fue muy duro estar por ahí". A lo que el actor ha respondido: "Nos alegraste el rodaje, la verdad... a Silvia más que al resto".

"Hice lo que pude", ha comentado el presentador de 'La Revuelta'. A continuación, le ha propuesto, medio en broma, que "si quieres, me meto en tu habitación y te hago una paja, también".

Llegar pronto a la grabación del programa, no. Eso no, pero estoy seguro que Broncano llegó MUY PUNTUAL al rodaje en República Dominicana, ahí sí, por lo que sea. #LaRevuelta @Silvinha_ac @alexgonzalezact pic.twitter.com/MBCdqCUdx4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 12, 2025

Tras escuchar la propuesta, González ha frenado en seco al jiennense: "No me refería a eso, que poco romántico eres". Entre risas, Broncano ha cuestionado: ¿Qué querías que hiciese contigo?. Una pregunta que ya no ha tenido respuesta.