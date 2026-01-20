Djokovic acusa a Alcaraz de copiarle el saque: "Tenemos que hablar de los derechos de autor"

Uno de los grandes cambios de Carlos Alcaraz en este inicio de temporada ha sido su servicio. El español, en busca de perfeccionar todavía más su juego, estuvo ejercitándose en Murcia durante todo el mes de diciembre junto a su nuevo entrenador principal: Samu López. En algunos vídeos de los entrenamientos, pudo verse una nueva variante a la hora de sacar, que recuerda y mucho a Novak Djokovic.

En su debut en el Open de Australia no le fue mal. Tampoco tuvo que estar mucho tiempo en pista, pero pudo lucirse con ocho servicios directos y una cantidad de primeros saques que difícilmente regresaban. Una mecánica más cómoda, en la que el jugador se coloca la pelota a la altura del pecho sin flexionar tanto las piernas como solía hacer al inicio de su carrera.

Novak Djokovic, tras dejar muy buenas sensaciones en primera ronda ante Pedro Martínez, opinó sobre el tema en rueda de prensa. "En cuanto vi su saque, le envié un mensaje diciéndole que teníamos que hablar sobre los derechos de autor", inició bromeando el serbio, que mantiene una buena relación con el actual número uno del mundo.

Por el otro lado, Alcaraz reconoció que en un inicio no era consciente de dicho parecido. "No pensaba en hacer el mismo servicio que Djokovic. Pero al final, incluso yo veo las similitudes", comentó con una sonrisa, para luego añadir que "creo que todo el mundo tiene que hacer cambios, pequeños detalles. Para mí, el saque es algo en lo que realmente quiero mejorar cada año, en cada torneo. Simplemente estoy trabajando constantemente en el servicio".

Nole, además de dejar claro el tema de los derechos de autor, quiso echar más leña al fuego. "Al verle aquí, le dije que teníamos que hablar de los porcentajes de sus victorias. En cada ace que haga aquí, espero que me haga un pago. Veremos si cumple con el acuerdo", remató el tenista balcánico, que estaba lo suficientemente feliz como para bromear en rueda de prensa.

Ambos tenistas ya se encuentran en segunda ronda tras debutar con éxito. Ninguno de los dos cedió un set en primera ronda y mostraron su clara superioridad ante Adam Walton, en el caso de Alcaraz, y Pedro Martínez, en el de Djokovic. Cabe recordar que el serbio y el español no se pueden ver las caras hasta una hipotética final, por lo que los guiños pueden continuar durante unos días.

El murciano disputará este miércoles la segunda ronda del Open de Australia contra el alemán Yannick Hanfmann, mientras que el serbio no lo hará hasta el jueves, ante un rival que a priori parece muy asequible como Francesco Maestrelli. Muchas cosas tendrán que pasar para que los dos tenistas se vean compartiendo pista en la gran final.