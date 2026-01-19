Lo que no se vio del segundo día en Melbourne: La vuelta de Nadal, las lágrimas de campeón y la santiguación de Djokovic

El segundo día de competición en el Open de Australia ha dejado de nuevo grandes momentos, capitalizados la mayoría de ellos por los grandes nombres del panorama tenístico. Wawrinka, Nadal o Djokovic han sido protagonistas de una jornada que al igual que la primera, no ha dejado grandes sorpresas en lo deportivo.

Más allá de las pistas, la organización del torneo ha dado la gran noticia del día, con la vuelta de Rafa Nadal. El balear será la gran atracción en los actos previos a la gran final del próximo domingo 1 de febrero, participando en la 'Noche de las Estrellas KIA'.

Sin duda, una gran alegría poder volver al 22 veces campeón de Grand Slam en uno de los lugares más emblemáticos del tenis mundial. Después de su gran homenaje en Roland Garros, Nadal estará este año también presente en el Open de Australia por primera vez desde su retirada de las pistas.

DJOKOVIC, A LO GRANDE

Una final en la que descartar a Djokovic sería del todo absurdo, más después de ver su puesta en escena inicial ante Pedro Martínez. El serbio volvió a competir más de dos meses después de su última aparición y demostró estar en plena forma, en el día que además igualó a Federer como el hombre con más participaciones en Grand Slam y en el Open de Australia.

Muchos se siguen preguntando cual es el secreto del serbio para que a sus casi 39 años siga así de bien. Y la respuesta es fácil. Verle disfrutar como lo hace en pista. Se lo pasó de nuevo en grande, disfrutando de su juego y conectando con el público, que como no podía ser de otra manera llenó la Rod Laver Arena para ver a su diez veces campeón en acción.

Sonrisa en la cara y hasta rezos tras ver como uno de los primeros puntos del partido cayó a su favor después de que la bola tocará hasta dos veces en la cinta. Sin duda, la mejor noticia es la vuelta a este nivel de Djokovic.

DE LAS LÁGRIMAS DE WAWRINKA A LA LESIÓN DEL DÍA

Y de campeones fue el día, porque el otro gran nombre de la jornada fue el de Stan Wawrinka, que en su último año como profesional aprovechó y de que manera la invitación de la dirección del torneo. El suizo, que ganó el título en Australia en 2014, superó a Djere en su encuentro de primera ronda y no pudo contener las lágrimas tras el encuentro.

"Gracias y gracias. Ha sido un largo viaje. Ha sido increíble. Tantos recuerdos aquí. La única razón por la que he vuelto es por el amor que me dan", dijo sobre la pista, nada más ganar su partido, en agradecimiento al trato del público australiano.

En la siguiente ronda se medirá al francés Gea, que protagonizó la campanada del día al superar al checo Lehecka, favorito 17 del torneo.

Pero más allá de la alegría, también hubo drama. La canadiense Marin Stakusic no pudo terminar su partido con la australiana Priscilla Hon, víctima de los calambres que la obligaron a ser retirada en silla de ruedas de la pista.

Stakusic acusó el intenso calor en Melbourne y que, el domingo, ya afectó a una de las recogepelotas durante el partido entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova.

Día de emociones y de grandes momentos a la espera de la jornada de este martes, día en que el campeón, Jannik Sinner, volverá a la acción.