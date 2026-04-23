Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parte médico LamineLamine YamalRayo Vallecano - EspanyolMartín CasillasCTA fuera de juego FerranLesión CanceloAficionado BarçaEder SarabiaPalabras LamineMotoGP HorariosPadre LamineCaso NegreiraJorge MendesRashfordSant Jordi BarcelonaXavi PascualFelipe IsidroManolo LamaHorario Jódar - De MiñaurMutua Madrid OpenReal Madrid - Real BetisDraft NFLJorge ReyPerros y gatosTeletrabajoPS StorePokémon TCG
instagramlinkedin

Tenis

Cara y cruz para los españoles en el Mutua: Remontada de Carreño, eliminación de Bouzas y Landaluce

En el cuadro masculino también pasó ronda Jaume Munar, que se impuso al kazajo Aleksandr Shevchenko

Pablo Carreño devuelve la bola al húngaro Márton Fucsovics

Pablo Carreño devuelve la bola al húngaro Márton Fucsovics / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

La jornada del Mutua Madrid Open se saldó con luces y sombras para la delegación española. El cuadro masculino deparó buenas noticias con las victorias de Pablo Carreño sobre Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2), de Jaume Munar en su duelo contra Alexander Shevchenko (6-4 y 6-1) y de Daniel Mérida ante el veterano Marco Trungelliti (4-6, 6-1 y 6(6)-7). La nota negativa fue la derrota de Martín Landaluce, que participaba con una invitación de la organización y cayó ante el australiano Adam Walton (6-2, 6-3).

Por otro lado, el cuadro femenino se quedó con Cristina Buca como única representante, después de la eliminación de Jéssica Bouzas y de Kaitlin Quevedo que cayeron ante Diana Shnaider ( 6-3, 5-7 y 1-6) y Hailey Baptiste (6-1, 6-4), respectivamente.

Bouzas se vio superada por Shnaider, decimoctava favorita, que se llevó el partido de la segunda ronda por 6-3, 5-7 y 1-6, en dos horas y tres minutos. La gallega se hizo con el primer set jugando a un buen nivel pero en el segundo sufrió, especialmente al resto.

Jessica Bouzas of Spain plays against Diana Shnaider of Rusia during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 23, 2026 in Madrid, Spain. AFP7 23/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Jessica Bouzas, en Madrid / AFP7 vía Europa Press

En el último set, la española se desmoronó, fue incapaz de dar continuidad a su juego y acabó sometida a los puntos largos de la rusa, que supo encontrar el punto débil de su rival para ganarla. De esta manera Bouzas se queda sin romper su techo en Madrid, donde no ha superado esta segunda ronda en tres participaciones.

Carreño resurge

Carreño culminó una gan remontada ante el húngaro Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2) para sumar su primera victoria en diez años en el torneo madrileño.

El asturiano aprovechó el impulso que le dio ganar el segundo set, en el desempate para superar a un rival que no había jugado en tierra hasta ahora. De esta manera rompió también su racha negativa en Madrid, donde en todas sus presencias solo contaba con un partido ganado, en el 2016, ante Grigor Dimitrov. Desde entonces, siete presencias y siete derrotas. En la siguiente ronda se medirá a otro español, Alejandro Davidovich.

Munar, por su parte, se reencontró con la competición tras dos meses de baja por lesión con una victoria incontestable (6-4 y 6-1) ante el kazajo Alexander Shevchenko, al que no dio opciones.

Noticias relacionadas y más

En la segunda ronda se enfrentará al vigente campeón, el noruego Casper Ruud.

TEMAS

  1. Barcelona - Celta de Vigo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
  2. Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
  3. Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
  4. En Arabia Saudí ya mueven ficha por Iñigo Martínez
  5. Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: 'Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona
  6. Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
  7. La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
  8. De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal

Cara y cruz para los españoles en el Mutua: Remontada de Carreño, eliminación de Bouzas y Landaluce

Cara y cruz para los españoles en el Mutua: Remontada de Carreño, eliminación de Bouzas y Landaluce

El pueblo andaluz donde creció Fermín López: la tierra minera que forjó al campeón olímpico y estrella del FC Barcelona

El pueblo andaluz donde creció Fermín López: la tierra minera que forjó al campeón olímpico y estrella del FC Barcelona

El Santiago Bernabéu se adapta al Mutua Madrid Open en solo 48 horas

El Oviedo apura sus opciones de salvación

El Oviedo apura sus opciones de salvación

La Premier League, al rojo vivo: ¿Es inevitable que el City se proclame campeón?

Las claves de un nuevo Real Madrid: la reforma de Florentino tras su decepción personal

Las claves de un nuevo Real Madrid: la reforma de Florentino tras su decepción personal

El Egara defiende la Copa de la Reina frente a un Club de Campo que reclama el trono

El Egara defiende la Copa de la Reina frente a un Club de Campo que reclama el trono

Real Betis - Real Madrid: Alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports

Real Betis - Real Madrid: Alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports