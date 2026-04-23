Cara y cruz para los españoles en el Mutua: Remontada de Carreño, eliminación de Bouzas y Landaluce

La jornada del Mutua Madrid Open se saldó con luces y sombras para la delegación española. El cuadro masculino deparó buenas noticias con las victorias de Pablo Carreño sobre Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2), de Jaume Munar en su duelo contra Alexander Shevchenko (6-4 y 6-1) y de Daniel Mérida ante el veterano Marco Trungelliti (4-6, 6-1 y 6(6)-7). La nota negativa fue la derrota de Martín Landaluce, que participaba con una invitación de la organización y cayó ante el australiano Adam Walton (6-2, 6-3).

Por otro lado, el cuadro femenino se quedó con Cristina Buca como única representante, después de la eliminación de Jéssica Bouzas y de Kaitlin Quevedo que cayeron ante Diana Shnaider ( 6-3, 5-7 y 1-6) y Hailey Baptiste (6-1, 6-4), respectivamente.

Bouzas se vio superada por Shnaider, decimoctava favorita, que se llevó el partido de la segunda ronda por 6-3, 5-7 y 1-6, en dos horas y tres minutos. La gallega se hizo con el primer set jugando a un buen nivel pero en el segundo sufrió, especialmente al resto.

Jessica Bouzas, en Madrid / AFP7 vía Europa Press

En el último set, la española se desmoronó, fue incapaz de dar continuidad a su juego y acabó sometida a los puntos largos de la rusa, que supo encontrar el punto débil de su rival para ganarla. De esta manera Bouzas se queda sin romper su techo en Madrid, donde no ha superado esta segunda ronda en tres participaciones.

Carreño resurge

Carreño culminó una gan remontada ante el húngaro Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5) y 6-2) para sumar su primera victoria en diez años en el torneo madrileño.

El asturiano aprovechó el impulso que le dio ganar el segundo set, en el desempate para superar a un rival que no había jugado en tierra hasta ahora. De esta manera rompió también su racha negativa en Madrid, donde en todas sus presencias solo contaba con un partido ganado, en el 2016, ante Grigor Dimitrov. Desde entonces, siete presencias y siete derrotas. En la siguiente ronda se medirá a otro español, Alejandro Davidovich.

Munar, por su parte, se reencontró con la competición tras dos meses de baja por lesión con una victoria incontestable (6-4 y 6-1) ante el kazajo Alexander Shevchenko, al que no dio opciones.

En la segunda ronda se enfrentará al vigente campeón, el noruego Casper Ruud.