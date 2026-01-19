McEnroe, extenista (66 años), sobre el papel de Nadal para romper el dominio Alcaraz - Sinner: "Se lo ha metido en la cabeza"

El Open de Australia vuelve a poner sobre la mesa dos únicos nombres como favoritos al título en el inicio del torneo. No ver a Jannik Sinner o Carlos Alcaraz levantar el trofeo será una sorpresa descomunal que nadie a día de hoy se atreve a pronosticar.

Pese a ello, John McEnroe si que tiene claro que su poderoso binomio puede romperse en favor de alguno de los otros grandes nombres que llevan ya más de dos años intentando destronar a los dos líderes, con tres candidatos a ello.

Alcaraz y Sinner afrontan el sorteo del cuadro principal del Open de Australia como principales cabezas de serie / EFE

Lorenzo Musetti, Novak Djokovic y Alexander Zverev son sus apuestas, con una sorpresa para este último, a quien le atribuye la ayuda de Rafa Nadal. "Con Zverev, parecía que reconocía lo que tenía que hacer; tal vez Rafa (Nadal) le metió en la cabeza que tenía que ser más agresivo, arriesgarse, no jugar a la defensiva", expresó John McEnroe acerca de cómo Nadal pudo cambiar la mentalidad del alemán.

Zverev estuvo en la Academia del balear entrenando durante algunas fases de la temporada pasada, sobre todo tras el verano, cunado el alemán atravesó uno de sus peores momentos de su carrera. "Estuve 10 días y me lo pasé muy bien con Toni y creo que él también se lo paso bien. Estoy intentando convencerle para que trabaje más semanas conmigo. Pero es una persona muy ocupada", explicó por entonces el tenista de Hamburgo.

Un entrenamiento entre Toni Nadal y Zverev / RAFA NADAL ACADEMY

En la Academia no solo trabajó con el tío Toni, sino que también tuvo largas charlas con el propio Rafa, de quien ahora McEnroe asegura que puede tener un papel muy importante en sus posibilidades.

"Ha tenido problemas fuera de la cancha que deben estar afectándolo. No sé cómo está mentalmente. Siempre ha estado en forma y ha mejorado su saque. Podría lograrlo, tiene talento, pero cambiar hábitos profundamente arraigados no es fácil" aseguró pese a ello 'Big Mac', que confía claramente en el alemán como una de las bazas para derrocar el autoritario dominio de la pareja Alcaraz - Sinner.