Alcaraz toca fondo en Miami: "Me siento jodido"

Carlos Alcaraz está viviendo el que, seguramente, sea su momento más complicado como tenista profesional. Llegaba a Miami después de caer inesperadamente en semifinales de Indian Wells contra Draper, aunque el colofón final todavía estaba por llegar.

En su debut en el Masters 1000 de Miami, un torneo que ganó en 2022 y donde siempre se había sentido como en casa, el murciano cayó a las primeras de cambio en segunda ronda contra David Goffin. El número 54 del ránking ATP se cargó de un plumazo sus aspiraciones en el torneo estadounidense y hace más profundo el bache del que, por ahora, no puede salir.

Alcaraz no ha tenido su gira esperada en pista dura. El murciano arrancaba un momento importante de la temporada donde defendía un buen puñado de puntos en el ránking ATP, un momento importante especialmente por la ausencia de Jannik Sinner hasta Roland Garros. Sin embargo, en pista el murciano ha recordado por qué es un mar de dudas estos últimos meses con nuevas pérdidas de concentración que le costaron una nueva eliminación, esta vez en Miami.

Una derrota inesperada

No es que fuese el rival más complicado para Alcaraz; David Goffin, número 54 del ránking ATP, aunque su rival belga demostró estar mucho más preparado en esta parte de la temporada a pesar de que, sobre el papel, el murciano tenía las de ganar. Sin tiempo para lamentarse, Carlos cierra una gira para el olvido que ha sacado a la palestra su peor tenis desde que es profesional y ya mira con ilusión la temporada de tierra que podría significar el resurgir de Alcaraz tanto en lo tenístico como en lo mental.

Tras el partido contra Goffin, Alcaraz se mostró realmente duro con su propio tenis: “He jugado a un nivel muy pobre, ha sido mejor jugador que yo. Tras el primer set ha empezado a jugar mejor, yo por el contrario he ido hacia abajo. Ha sido un nivel muy pobre por mi parte; no he jugado bien, físicamente, no me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes confianza en tu físico, todo es más duro, no he podido empujarme a sacar un mejor tenis", reconoció.

Ha sido una parte de la temporada realmente decepcionante para Carlos, que tampoco tiene claro qué le depara en un futuro: “Todavía no sé todavía cómo serán los próximos días para mí, tendré tiempo para analizar qué ha pasado. Conozco muy bien esta parte de la temporada, creo que venía jugando bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir", explicó.

El murciano no se mordió la lengua al hablar de su estado anímico tras caer en su debut en Miami: "Me siento jodido, la verdad, este es un torneo donde quiero hacerlo bien y perder en el debut en segunda ronda duele mucho”. Una derrota dolorosa que marcará cómo de fuerte es la reacción del murciano en los próximos torneos.