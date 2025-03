Alcaraz se desmarca de la denuncia del sindicato de Djokovic: "No lo apoyo"

El español Carlos Alcaraz ha hablado en la rueda de prensa previa al Masters 1000 de Miami sobre las denuncias de la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), fundada y liderada por el serbio Novak Djokovic, y ha afirmado que "fue sorprendente, porque nadie me dijo nada al respecto. Simplemente lo vi ayer en las redes sociales".

"Entendí que habían incluido en su documento ciertas declaraciones que yo había hecho en una conferencia de prensa, que yo no conocía. Sinceramente no apoyo esta iniciativa, no sé nada al respecto", añadía el tenista.

El número 3 del mundo se desmarcó así de la iniciativa de este sindicato encabezado por Djokovic y creado en 2019: "Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no. Pero lo principal es que no lo estoy apoyando, eso es todo".

Dicho sindicato publicó un comunicado el martes en el que sostenía que los organismos que han dirigido el tenis en las últimas décadas "abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales mediante el control monopolístico".

La PTPA acusaba a esos organismos del tenis de "operar como un cártel", presentó las demandas "en nombre de toda la comunidad de jugadores" y aseguraba tener "el respaldo de la mayoría de los 250 mejores jugadores masculinos y femeninos, incluyendo la mayoría de los top 20".

Alcaraz debuta en el torneo estadounidense en la segunda ronda ante el belga David Goffin, tras caer en las semifinales de Indian Wells hace tan solo unos días.