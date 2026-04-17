Los mejores mini PC de 2026: guía completa para elegir el modelo ideal

Los mini PC se han convertido en una de las mejores alternativas a los ordenadores de sobremesa tradicionales. Su precio de lo más económico, su tamaño de lo más compacto y su increíble potencia han contribuido a que cada vez sean más los usuarios que optan por un mini ordenador para trabajar, estudiar o, simplemente, disfrutar del ocio en casa.

Ahora bien, si no sabes qué modelo escoger, déjanos adelantarte que esta pequeña guía encontrarás los mejores mini PC de 2026, sus ventajas y cuál es el modelo que se adecúa a tus necesidades y presupuesto. Y sí, también hay espacio para nuestro favorito.

¿Qué es un mini PC y por qué es una buena opción de compra?

¿Qué es un mini PC y para quién merece la pena? / Freepik

Antes de sumergirnos en los distintos modelos, cabe destacar porqué se han consolidado como la mejor alternativa para sustitir a los opciones de sobremesa clásicos de las oficinas o los despachos.

Y esque los mini PC son ordenadores de sobremesa con un tamaño ultracompacto que integra todo lo bueno de la opción de torre, pero en una carcasa más reducida. Por no hablar de que a nivel estético dejan espacios de trabajo más limpios.

Ventajas de los mini PC frente a los ordenadores de torre

Aunque el ordenador de sobremesa clásico sigue teniendo su público, el mini PC destacan en el día a día por varias razones:

Ahorro de espacio : Es su mayor baza. En pisos pequeños o escritorios compartidos, liberar el suelo o la mesa de una torre pesada es un alivio.

: Es su mayor baza. En pisos pequeños o escritorios compartidos, liberar el suelo o la mesa de una torre pesada es un alivio. Consumo energético : Mientras una torre puede consumir cientos de vatios, un mini PC suele moverse en rangos de 15W a 65W, lo que se nota en la factura de la luz.

: Mientras una torre puede consumir cientos de vatios, un mini PC suele moverse en rangos de 15W a 65W, lo que se nota en la factura de la luz. Ruido mínimo : Al generar menos calor, sus sistemas de ventilación son mucho más discretos. Algunos modelos son incluso "fanless" (sin ventilador), logrando un silencio absoluto.

: Al generar menos calor, sus sistemas de ventilación son mucho más discretos. Algunos modelos son incluso "fanless" (sin ventilador), logrando un silencio absoluto. Portabilidad: Si se trabaja en modo híbrido, es posible llevarse el ordenador de la oficina a casa en una mochila sin mayor esfuerzo que llevar un libro.

Los 10 mejores mini PC de 2026 calidad-precio

A continuación, se detalla una selección de los modelos más equilibrados del mercado, ideales para diferentes perfiles de usuario.

1. MinisForum UM890 Pro: mini PC potente para uso profesional

Este modelo destaca como uno de los mini PC más potentes del mercado. Es ideal para edición, programación o tareas exigentes gracias a su gran capacidad de procesamiento y excelente refrigeración.

2.Geekom IT13 (Intel Core i9): mini PC para multitarea extrema

Una auténtica "bestia" en formato reducido. Este mini PC con procesador i9 es perfecto para virtualización, bases de datos o cargas de trabajo intensivas. Efectivamente, si sueles tener muchas pestañas abiertas... es tu mejor opción; es perfecto la multitarea intensa.

Por otro lado, si el tema del ruido te preocupa... déjanos decirte que cuenta con un sistema de ventilación excelente.

3.Beelink Mini S12 Pro: el mejor mini PC barato para casa

Si buscas un mini PC económico, esta es una de las mejores opciones. Consume poquísimo, y te permite estar usando herramientas de ofimática como disfrutar de una serie en Amazon Prime o un partido de Movistar Plus +. De ahí que sea una opción perfecta para sustituir al clásico ordenador familiar que ya empieza a dar algún que otro problema o no se termina de actualizar bien.

4. MinisForum UM780 XTX: mini PC gaming con gráfica externa

Una gran opción si buscas un mini PC para gaming ligero; ofrece un rendimiento gráfico superior. Esto es posible porque cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 que es imbatible.

Su puerto OCULink permite conectar una tarjeta gráfica externa, algo poco habitual en estos mini PC, ofreciendo jugar a máxima resolución.

5. ASUS ExpertCenter PN52: mini PC para empresas y uso intensivo

ASUS ExpertCenter PN52: mini PC para empresas y uso intensivo / PComponentes

Asus apuesta por la robustez industrial. Este equipo destaca por su gran conectividad (muchos puertos USB y HDMI) y por haber pasado pruebas de resistencia de grado militar. Es la opción predilecta para oficinas o entornos donde el ordenador va a estar encendido las 24 horas del día.

6. NiPoGi AM06 Pro: mini PC equilibrado para estudiantes

Un todoterreno de gama media. Ofrece un equilibrio fantástico entre precio y rendimiento. Con 16GB de RAM de serie, es una opción muy sólida para estudiantes o trabajadores en remoto que necesitan fluidez absoluta sin realizar una inversión desorbitada.

7. Blackview MP100: mini PC silencioso para multimedia

Una de sus grandes puntos fuertes y que le diferencia de otros, es que este mini PC reproduce contenido en alta definición sin ruido, ideal para el salón. Con este, oirás perfectamente el diálogo o la videollamada del momento.

Una cualidad a la que se suma que, más allá de su diseño minimalista, cuenta con una gran capacidad de almacenamiento.

8. Chuwi LarkBox X: mini PC pequeño para espacios reducidos

Es probablemente uno de los mini PC más pequeños del mundo que realmente funcionan bien. A pesar de su tamaño de "juguete", cuenta con conectividad Wi-Fi 6 y puertos para conectar hasta tres monitores. Ideal para puestos de recepción o mostradores donde apenas hay espacio físico disponible.

9. GEEKOM A8 Max AI: mini PC preparado para inteligencia artificial

La inteligencia artificial está de moda y este equipo está preparado para ello. Incorpora un procesador AMD con unidad de procesamiento neuronal (NPU) específica para acelerar tareas de IA local. Es la compra perfecta para los entusiastas de la tecnología que quieren estar a la última en software de generación y asistencia.

Quizás es la mejor opción de compra del listado, ya que es el equipo más equilibrado para el futuro. No solo ofrece una potencia excelente para el día a día, sino que su procesador con NPU dedicada a la Inteligencia Artificial garantiza que el ordenador no se quedará obsoleto con las nuevas funciones de software que están llegando al mercado. Es una inversión segura a largo plazo.

10. ACEMAGIC S1: mini PC con diseño gaming y pantalla LCD

La opción más curiosa visualmente. Incluye una pequeña pantalla LCD frontal que muestra la temperatura, el consumo y la velocidad del procesador en tiempo real. Además de ser un buen equipo para tareas diarias, su estética con luces LED lo hace muy atractivo para usuarios jóvenes que buscan un toque diferente en su setup.

En definitiva, ¿por qué merece la pena comprar un mini PC?

Los mini PC son una excelente opción si buscas un equipo compacto, eficiente y silencioso. En 2026, su rendimiento ha alcanzado un nivel que permite sustituir a muchos ordenadores tradicionales sin problemas.

Elegir el mejor mini PC dependerá de tu uso, pero cualquiera de los modelos de esta lista ofrece una gran relación calidad-precio y una experiencia más que satisfactoria.

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