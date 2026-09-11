Mezian Mesloub, el ‘clon’ de Lamine Yamal que ya la rompe en Europa

Lamine Yamal es un futbolista tan especial que, con apenas 19 años recién cumplidos, ya le están saliendo sus propios ‘regens’ en el fútbol europeo. El término ‘regen’ es muy habitual en los videojuegos de fútbol y hace referencia a esos jóvenes que aparecen automáticamente cuando una estrella se retira. El juego crea un nuevo futbolista para ocupar su lugar, normalmente con características y atributos similares a los del jugador que acaba de colgar las botas. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el ‘10’ del Barça, aunque con un matiz importante: Lamine solo tiene 19 años.

Y es que este jueves debutó en la UEFA Champions League uno de esos jóvenes que apuntan a tener un futuro importante. Mezian Mesloub disputó 29 minutos ante el Slavia de Praga y fue decisivo para que el Lens lograra la victoria con una remontada exprés en los últimos minutos. El futbolista sorprendió a todos a sus 16 años y, más allá de su precocidad, lo que más llama la atención es que su físico y su forma de jugar guardan un enorme parecido con los del ‘10’ azulgrana. Su prematuro salto a la élite y su impacto inmediato hacen casi inevitables las comparaciones.

Nacido en 2009 en Martigues, una localidad cercana a Marsella, Mesloub ha escalado por el fútbol francés a una velocidad meteórica. Comenzó en las categorías inferiores del Lorient, pero el Lens no tardó en hacerse con sus servicios. Su progresión le llevó a debutar oficialmente con el primer equipo la temporada pasada, en una de las últimas jornadas de Liga. Y pese a tener únicamente 16 años, se estrenó por todo lo alto: marcó el gol de la victoria ante el Nantes apenas 15 segundos después de saltar al terreno de juego. Su estreno en Champions tampoco se quedó atrás, ya que repartió una asistencia para completar la remontada ante el Slavia de Praga.

Mesloub, el de la izquierda, celebrando un gol con el Lens en la Champions / MARTIN DIVISEK / EFE

Aunque no es un extremo encarador como Lamine, Mesloub tiene movimientos que recuerdan mucho al azulgrana. Su forma de conducir el balón, los cambios de dirección y, especialmente, su tendencia a amagar hacia dentro con la zurda recuerdan a aquel Lamine de 15 años que irrumpió en el primer equipo del FC Barcelona. El físico de ambos también presenta similitudes: los dos rondan el 1,80 metros y comparten una complexión y un estilo de juego que, vistos desde la televisión, hacen que el parecido resulte todavía más llamativo.

Mesloub ya es internacional con la selección sub-17 de Portugal, uno de los tres países a los que podría representar en categoría absoluta. La joven promesa del Lens nació en Francia, pero cuenta con raíces portuguesas y argelinas, por lo que tanto Portugal como Francia podrían intentar convencerle en el futuro para que vista sus colores.

Evidentemente, como Lamine no hay ninguno. Son muy pocos los jugadores que han alcanzado a los 19 años el nivel que ya tiene el azulgrana, pero las similitudes físicas y futbolísticas entre ambos no han tardado en hacerse virales en redes sociales. Mesloub es otra de las grandes perlas que continúa produciendo el fútbol francés y, quién sabe, quizá Lamine y el joven talento del Lens terminen viéndose las caras en esta misma edición de la UEFA Champions League.