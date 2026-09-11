Clasificación y Sprint del GP de San Marino: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El Mundial de MotoGP afronta este sábado 12 de septiembre una jornada clave en el Gran Premio de San Marino 2026. El Misano World Circuit Marco Simoncelli acogerá la clasificación y la carrera al Sprint, dos sesiones fundamentales para la lucha por el campeonato entre Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

La acción de MotoGP comenzará a las 10:10 horas (hora peninsular española) con los segundos entrenamientos libres. Apenas diez minutos después de la bandera a cuadros llegará la clasificación, con la Q1 a las 10:50 y la Q2 a las 11:15, que decidirán las posiciones de salida tanto para el Sprint como para la carrera del domingo. Marco Bezzecchi fue el más rápido en la Práctica pero la disputa estubo muy apretada con los hermanos Márquez tras él.

El gran momento del sábado llegará a las 15:00 horas, cuando se dispute el Sprint de MotoGP. La prueba tendrá una duración de 13 vueltas al trazado de Misano y repartirá puntos importantes para la clasificación del Mundial.

Este fin de semana será especialmente importante en un campeonato que llega a Misano con Jorge Martín al frente de la clasificación, con 19 puntos de ventaja sobre Marc Márquez y 24 sobre Marco Bezzecchi.

Así, la clasificación y el Sprint de este sábado pueden resultar decisivos para marcar el rumbo de un Mundial cada vez más apretado antes de que MotoGP abandone Europa rumbo a la gira asiática.

Horarios de la clasificación y la carrera al sprint del GP de Aragón de MotoGP 2026

Sábado 12 de septiembre: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de San Marino 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de San Marino y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones, Sprint y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.