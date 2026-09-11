Araujo ya piensa en un futuro lejos del Barça

Ronald Araujo ha necesitado muy poco tiempo para sentirse como en casa en Liverpool. El defensa uruguayo, cedido esta temporada por el FC Barcelona, está encantado con su nueva aventura en Inglaterra y ya se imagina prolongando su etapa en Anfield más allá del próximo verano, según desvela el 'Daily Mail' a través de su sección especializada 'Liverpool Confidential'.

Araujo solo ha sido titular en dos encuentros desde su llegada, pero sus actuaciones han provocado ya una excelente impresión entre los aficionados. Especialmente brillante fue su actuación frente al Atlético de Madrid, partido en el que fue elegido mejor jugador y en el que incluso dejó una asistencia de tacón para Dominik Szoboszlai.

El impacto del uruguayo ha sido inmediato. En Anfield empieza a convertirse en uno de los nuevos favoritos de la grada y, según fuentes próximas al futbolista consultadas por el 'Daily Mail', el sentimiento es recíproco.

Araujo está disfrutando tanto del club como de la ciudad. Ha aprovechado sus primeras semanas para pasear por Liverpool y conocer mejor el entorno. Una de las cuestiones que más le ha sorprendido es la pasión con la que se vive el fútbol en Merseyside.

El defensa considera que existe alrededor del Liverpool una sensación permanente de ambición y hambre de títulos, algo que le ha impresionado especialmente. Entiende que todo el club trabaja en una misma dirección y esa mentalidad ganadora es uno de los aspectos que más le atraen de su nueva etapa.

Araujo, tras su asistencia a Szoboszlai / EFE

Una operación de casi 55 millones de euros

Aunque todavía es pronto para saber si el Liverpool decidirá quedarse definitivamente con Araujo, el 'Daily Mail' asegura que existe un acuerdo previo entre los clubs que fija el precio de un posible traspaso en 47 millones de libras, alrededor de 54 millones de euros al cambio.

No existe obligación de compra, por lo que la decisión final corresponderá al Liverpool cuando termine la temporada.

Araujo, de 27 años, no escondió su satisfacción después de derrotar al Atlético. "Liverpool es un gran club, como el Barcelona. Estoy feliz y trabajando duro, como se puede ver sobre el terreno de juego. Tengo hambre de más", explicó el uruguayo.

"Estoy realmente feliz de estar aquí porque Liverpool es un gran club. Tengo muchas ganas de seguir dándolo todo para continuar ayudando al equipo", añadió.

El exazulgrana también destacó especialmente el ambiente de Anfield: "Me encanta jugar en este estadio. Creo que es un lugar muy especial y precioso".

Ronald Araujo fue titular en el Liverpool-Atlético de Champions / EFE

Clases extra de inglés

La adaptación de Araujo también continúa fuera del terreno de juego. Según explica el citado medio británico, su nivel de inglés todavía es limitado y el Liverpool le ha proporcionado clases diarias para acelerar su aprendizaje.

El uruguayo, sin embargo, ha querido ir un paso más allá: cada tarde dedica una hora adicional en casa a estudiar inglés y ya puede mantener conversaciones básicas.

Dentro del vestuario se ha apoyado inicialmente en los futbolistas de habla española, aunque jugadores como Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai también le han ayudado durante sus primeras semanas.

Su entrenador, Andoni Iraola, tampoco ha escondido su satisfacción con el rendimiento del futbolista.

"Ha estado muy bien. Ya lo estuvo el otro día y creo que incluso estuvo mejor esta noche", explicó después del partido frente al Atlético. "Defensivamente está haciendo muy bien su trabajo, pero a veces, como es central, infravaloramos su capacidad ofensiva".

Iraola también destacó su asistencia para Szoboszlai y dejó una frase especialmente significativa respecto al futuro: "Estoy muy contento con él. Ha venido con ganas de demostrar que pertenece a este nivel. Espero que podamos mantenerlo aquí".

Ronald Araujo, jugado con el Liverpool / @LFC

Araujo hizo un esfuerzo para salir

La llegada del uruguayo a Inglaterra tampoco fue casual. Siempre según la información del 'Daily Mail', cuando el Liverpool contactó con su entorno, Araujo tuvo claro inmediatamente que quería aceptar la propuesta.

Las conversaciones con Iraola terminaron de convencerlo y el jugador incluso aceptó una rebaja salarial para facilitar la operación. El Liverpool se hace cargo actualmente de la totalidad de su sueldo pactado para esta temporada.

Su versatilidad fue uno de los motivos principales de la apuesta inglesa. Aunque su posición natural continúa siendo la de central, Araujo también puede actuar como lateral derecho, una alternativa que ya está ofreciendo soluciones al Liverpool.

La incógnita llegará al final de temporada: si el Liverpool estará dispuesto a desembolsar cerca de 55 millones de euros por un futbolista que entonces estará próximo a cumplir 28 años.

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De momento, la historia no puede haber empezado mejor. Araujo está respondiendo sobre el césped, Anfield comienza a rendirse al uruguayo y el propio jugador ya mira más allá de su cesión.