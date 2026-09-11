Primer golpe sobre la mesa de Márquez en 'territorio Rossi'

Marc Márquez no está dispuesto a abandonar la buena dinámica que logró dos semanas atrás en MotorLand (Aragón). El '93' se impuso en la primera sesión del fin de semana en el Gran Premio de San Marino, que se disputa en Misano, su circuito favorito de predominio de curvas hacia la derecha. Dejó a 60 milésimas a Marco Bezzecchi en una sesión de lo más apretado, en la que el 'Top 8' estuvo separado por poco más de tres décimas.

La jornada comenzaba con una extrañísima caída de Jack Miller nada más salir de boxes. Durante la primera vuelta, el piloto del Pramac se iba al suelo en la curva 4. Parecía que podía haber dado con un parche de agua, fruto de las lluvias que visitaron la zona durante la jornada del jueves y madrugada del viernes. El piloto se levantaba por su propio pie y volvía a pista con la segunda moto a los pocos minutos.

No fue el único en besar el asfalto. Tras diez minutos de sesión, Acosta se caía por decimoquinta vez este curso. El 'Tiburón de Mazarrón' perdió el tren delantero en la curva 1, se levantaba por su propio pie y corría para poder llegar al box lo antes posible.

El primer mejor registro, de 1:32.644, lo puso el piloto local Marco Bezzecchi, dejando a más de dos décimas a Luca Marini. Ambos pilotos corren este fin de semana muy cerca de sus lugares natales, por lo que se mostraron incisivos durante toda la sesión. En el cuarto giro, 'Bezz' lograba reducir su mejor registro, mientras Àlex Márquez escalaba posiciones para ser segundo.ç

Marc Márquez, en uno de sus circuitos predilectos y donde ha ganado hasta en nueve ocasiones, se colocaba en la quinta plaza. A falta de 18 minutos para el final, los tiempos estaban apretados. El 'Top 10' estaba comprimido en cinco décimas, mientras Johann Zarco lograba asaltar la tercera plaza para desplazar a su compañero de marca, Marini.

Poco a poco los pilotos metidos en la lucha por el campeonato iban moviéndose. El '93' asaltaba la primera palza a falta de quince minutos, dejando a una décima el tiempo de 1:31.872 de Bezzecchi, quien había rebajado su propio mejor registro en el anterior giro. Jorge Martín era tercero para quedarse a tres décimas.

Marini iba cayendo plazas pero impresionaba al llevar su Honda hasta la tercera plaza en los últimos compases. Por su parte, 'Bezz' movía ficha para rebajar el registro a 1:31.647, dejando a Marc a 33 milésimas.

Últimos segundos frenéticos

Los últimos segundos de la sesión se convertían en una auténtica locura. Se reivindicaban pilotos como Acosta, Zarco o Àlex Márquez. Aparecían por las primeras plazas, desplazando a Marc hasta la quinta posición. Pero cuando parecía que no iba a mejorar en la última vuelta, tras la bandera a cuadros, el '93' se marcó un impresionante último parcial para marcar el mejor registro de la sesión con un 1:31.468.

Bezzecchi, por su parte, se quedaba a 60 milésimas del tiempo del vigente campeón, mientras Raúl Fernández, tapado durante toda la sesión, cerraba el 'Top 3' a 0.133 del líder de la sesión. Álex Márquez era cuarto y Acosta, sexto. Jorge Martín, líder del mundial con 19 puntos de ventaja sobre el mayor de los Márquez, cerraba la primera sesión en la octava plaza, a solo 0.267 del líder. Por que sí, estuvo todo muy apretado, con los ocho primeros en menos de tres décimas. Todo el fin de semana por delante aún.