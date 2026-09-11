El Girona busca su tercera victoria

El Girona de Quique Álvarez afronta mañana el partido contra el Castellón en Montilivi con la sensación de haber dejado atrás la etapa más complicada de la temporada. El entrenador asegura que el equipo mejora semana tras semana, impulsado por los resultados y por la tranquilidad de contar ya con un plantel completamente formado.

“Ha sido quitarse la losa de la pretemporada, del mercado y de todo. La incertidumbre hace que a veces la cabeza de los jugadores no esté al cien por cien aquí. Era una situación que impedía construir y trabajar el equipo. Ahora sí está. Está claro que las victorias ayudan a que haya más alegría, pero veo en los entrenamientos que la gente está metida. Es lo que necesitamos para competir bien, además del fútbol, por supuesto. Tenemos margen de mejora, pero esa es la base para tener un grupo fuerte y luchar”, explicó Álvarez en la previa del encuentro.

El técnico sonríe y el vestuario también. Las cosas empiezan a salir y la moral del grupo ha crecido tras competir bien en los dos últimos partidos. Álvarez recuerda que la temporada será “muy larga y dura” y que, a pesar de llevar solo cuatro jornadas, ya parece que ha pasado de todo.

El Castellón llegará como líder e invicto, una situación a la que el Girona ya se ha enfrentado con éxito ante Las Palmas y el Sporting. “Cuando ganas siempre tienes la moral más alta, pero es verdad que nos hemos medido a equipos que están arriba y los últimos rivales venían de una buena racha. El Castellón es otro gran equipo. Ver que hemos competido bien en los últimos dos partidos nos da moral y es lo que necesitamos”, añadió el técnico.

Entre las novedades negativas, Unai se suma a las bajas ya conocidas de Jastin y Portu por unas molestias en la cadera. Mientras tanto, jugadores como Àlex Moreno y Bryan Gil siguen trabajando a buen ritmo.