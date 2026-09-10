Corberán se pronuncia sobre las disculpas de Rodri: "Son lo mínimo"

Carlos Corberán se pronunció este jueves sobre la polémica protagonizada por Rodri después del Valencia-Barça de Mestalla. El centrocampista blaugrana fue captado por las cámaras de 'El Día Después' hablando con Pau Cubarsí en el banquillo y calificando al conjunto valencianista de "muy flojo", "muy malo" y "malísimo". El Barça acabó imponiéndose por 0-5 en un partido en el que Rodri había sido titular y una de las figuras del encuentro.

Tras la repercusión de sus palabras, Rodri pidió disculpas públicamente después del partido ante el Feyenoord y explicó que se trataba de "una expresión de sorpresa" dentro de una conversación privada. Además, contactó directamente con José Gayà para disculparse con el capitán y con toda la plantilla valencianista.

Corberán, preguntado por el asunto en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Sevilla, aceptó las disculpas, aunque dejó claro que consideró desafortunadas las palabras del futbolista del Barça. "Para mí, palabras completamente desafortunadas porque pienso que no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión", señaló el entrenador valencianista.

"Entendemos que son las pertinentes"

El técnico explicó que Gayà tomó la iniciativa para hablar con Rodri después de lo ocurrido y valoró que el jugador blaugrana haya dado posteriormente el paso de disculparse públicamente. "En el momento en que se produjeron, Gayà tomó la iniciativa para tener una conversación con él y él le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes", afirmó Corberán.

El entrenador del Valencia puso el foco también en lo que representa un futbolista como Rodri y en el contexto en el que se produjeron sus palabras. "Al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos", explicó.

Corberán recordó además la relación de Rodri con Mestalla y con la selección española. El centrocampista fue recibido con una ovación por el público valencianista cuando fue sustituido durante el partido por haber sido una de las figuras de España en sus últimos éxitos. "Es un jugador muy importante que encima se ha emocionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española", apuntó el técnico.

Y cerró el capítulo aceptando las disculpas de Rodri, aunque manteniendo su postura sobre las palabras pronunciadas en el banquillo: "Aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras desafortunadas".

El Valencia intentará ahora pasar página y centrarse en el próximo compromiso. El equipo de Corberán visitará este viernes al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports.