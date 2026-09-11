Clasificación del GP de España de F1: horario y dónde ver gratis por TV y en directo la Fórmula 1 en Madring con Fernando Alonso

El GP de España de F1 entra este sábado en su fase decisiva. Después de una jornada de viernes donde los equipos probaron diferentes configuraciones, los pilotos afrontan ahora un día mucho más exigente en Madring, con la última tanda de libres y la clasificación como gran protagonista.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid. El equipo británico acude a Madring con la incógnita de comprobar cómo responde el AMR26 en un trazado completamente nuevo y, sobre el papel, más favorable que Monza para sus características. Aston Martin ya acumula varias carreras con la evolución introducida tanto en el monoplaza como en la unidad de potencia Honda, por lo que el GP de Madrid será una nueva oportunidad para medir el verdadero nivel del paquete.

Alonso rueda en el Madring / Aston Martin F1

Ante su público, Alonso tratará de aprovechar un circuito menos condicionado por la velocidad punta, uno de los grandes puntos débiles que castigó al equipo verde en Italia.

Antonelli, líder / EFE

Las miradas también estarán puestas en la nueva batalla en la lucha por el Mundial, con Kimi Antonelli buscando la pole para defender su liderato desde una posición ventajosa. El formato reduce el margen de error y convierte cada posición en importante, por lo que el italiano tendrá una nueva oportunidad para reforzar sus opciones al título antes de afrontar el Gran Premio del domingo. Lewis Hamilton y George Russell, sus principales perseguidores con 183 puntos, aprovecharán la mínima oportunidad para acercarse a él en la clasificación.

¿A qué hora es la clasificación del GP de España de Fórmula 1 2026?

Sábado 11 de septiembre Libres 3: 12:30 horas (CEST)

Clasificación: 16:00 horas (CEST)

¿Dónde ver el GP de España de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de España podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+. Otra opción alternativa para ver todas las pruebas en abierto será BeMad, encargada de emitir los libres, y Telecinco, que retransmitirá la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

Noticias relacionadas

Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de España con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.