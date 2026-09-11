Matías Prats debuta en 'El Chiringuito' y pasa facturas a la afición del Barça: "Dije verdades como puños"

La última emisión de 'El Chiringuito' está dando mucho de qué hablar, especialmente por el estreno del primer fichaje del programa de Josep Pedrerol desde que cambiaron de Atresmedia a Mediaset. Ayer, debutó Matías Prats y no se guardó nada en la recámara, pues lo primero que hizo fue pasar facturas a Toni Freixa y a la afición blaugrana por el fichaje frustrado de Julián Álvarez por el FC Barcelona.

En primer lugar, 'El Chiringuito' compartió en directo las declaraciones que realizó el periodista en 'El Desmarque' el 20 de agosto de 2026: "El Barça no te va a fichar. A estas alturas de verano ya lo sabes, que te quedas en el Atlético a cumplir tu contrato. Y seguramente escuchaste ya cánticos en el Metropolitano, anoche en el debut liguero. En cuanto pises el césped, te van a pitar. Ya sabes lo que toca, agachar la cabeza, pedir perdón y marcar goles. Solo así recuperarás el cariño de tu afición. Y como eres muy bueno, te van a volver a aplaudir, seguro".

Al volver a escuchar sus palabras, Prats volvió a insistir: "¿Dónde está lo grave de este editorial?". En su día, Freixa definió el editorial del periodista deportivo como "vomitivo" a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, a lo que respondió diciéndole: "Es que no se queda solo en ese vomitivo. Es que una semana después volviste a poner vomitivo cuando me refería a los cánticos de p*ta selección y p*ta España. El mismo formato. Mi editorial y arriba, vomitivo".

El nuevo tertuliano de 'El Chiringuito' aseguró que "dije verdades como puños y que sabe todo el mundo", aunque es consciente de que "debió ofender bastante a la afición culé, porque la verdad es que fue muy bonito el gesto. Porque me echaste a los leones, me pusiste a los pies de los caballos. A los leones como en la antigua Roma. Todo el barcelonismo contra mí. Yo no había dicho nada, nada que no fuera verdad".

Por otro lado, no dudó en decir que "el Barça ha engañado a Julián Álvarez y, por cierto, no me creo las palabras de Deco... sospecho que le obligaron o le aconsejaron al delantero argentino que saliera en el Mundial a decir que se quería ir".

Sobre la calificación de Freixa, Prats señaló que "es desafortunado, innecesario, poco solidario e incomprensible".

Matías Prats y Toni Freixa / Mediaset

No obstante, el exdirectivo del FC Barcelona no se quedó callado y le respondió diciéndole que "lo que es vomitivo es poner el acento en una negociación que ha habido este verano en el Barça como si el Barça hubiera actuado mal. Ni el Barça ha dejado tirado a Julián ni lo ha engañado".

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"Entonces, me pareció injusto que la información de que Julián no se estaba comportando bien incluyera al Barça. Porque si yo te puse al barcelonismo en contra, imagínate tú lo que desde un canal de televisión generalista puedes llegar a hacer con el mensaje, con el discurso, que curiosamente siempre va guionizando contra el Barça", concluyó Freixa.