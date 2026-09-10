Hartazgo en el Bernabéu con el Real Madrid

El Real Madrid ganó al Inter, pero no todo fueron sonrisas en el Santiago Bernabéu. El 2-1 sirvió para estrenarse en Champions con tres puntos, pero no consiguió borrar una sensación que viene creciendo desde hace tiempo en el seno de una buena parte del madridismo. El madridista empieza a estar cansado de ver ciertas cosas en su equipo desde hace varias temporadas. Contra el Inter volvió a aparecer una versión preocupante del equipo blanco. Un Madrid dominado durante demasiados minutos, sin gobierno en el centro del campo y obligado a encomendarse a Courtois para conservar el marcador a su favor.

No se trata de una cuestión de exigir la perfección a Mourinho, que apenas lleva unos meses en el cargo. El problema es que el Bernabéu ya ha visto esta película y el portugués ha heredado un hartazgo que no ha parado de crecer. El rival tiene el balón, el Madrid pierde metros, aparecen dificultades para conectar pases y el partido acaba convertido en una sucesión de ataques y contragolpes donde el talento individual decide más que el control colectivo. Por un lado es una suerte para los blancos, porque de talento individual van sobrados, pero por otro genera una sensación alarmante de inferioridad. El Inter manejó un 65% de la posesión y el Madrid terminó con apenas un 35%. La posesión no lo es todo, pero si es un indicativo de que una zona del campo que la afición esperaba ver reforzada este verano no termina de funcionar.

Mbappé celebra su gol ante el Inter / JUANJO MARTIN / EFE

El centro del campo se ha convertido en tema de debate recurrente. Mourinho tuvo bajas importantes y eso condicionó el partido, hasta el punto de utilizar a Trent Alexander-Arnold en una posición que no es la suya, un experimento que terminó en naufragio del inglés. Desde la salida de Toni Kroos, el Madrid necesita un futbolista que marque el ritmo, que dé sentido a la posesión y que permita al equipo respirar cuando el partido se pone cuesta arriba. Ha llegado Bernardo Silva, al que 'Mou' se encomienda para hacer esa función, pero hasta ahora no ha brillado, al contrario que un Arda Güler que, un poco más adelantado, es el único capaz de ofrecer algo de control.

A pesar de la cercanía de la posibilidad de fichar a Rodri, el Madrid terminó sin fichar a un centrocampista organizador como alternativa. Sin embargo, si desembolsó 125 millones en Yan Diomande. Una inversión importante que obliga a preguntarse si ese dinero hubiera tenido un mejor destino en otro perfil de jugador.

El no fichaje de Rodri hizo mucho daño al conjunto blanco / Valentí Enrich / SPO

El madridismo está acostumbrado a que su equipo pueda ganar de cualquier manera, pero también espera que el Bernabéu sea territorio de claro dominio madridista. Se puede entender que el rival compita, pero no que se adueñe del partido con la facilidad con la que muchos equipos lo han hecho a lo largo de estas dos temporadas y lo que llevamos de esta.

Otra figura de debate y foco de enfado es Vinicius. El brasileño se ha convertido en el rostro más evidente del desencuentro entre el equipo y su afición. La relación se ha deteriorado tanto que incluso cuando el extremo hizo un partido decente ante el Inter, una parte importante del Bernabéu le dedicó pitos a lo largo de todo el encuentro, especialmente en el momento del cambio.

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid CF, y Vinicius Junior durante el partido de la UEFA Champions League ante el Inter / Europa Press/Oscar J. Barroso / AFP7

Mourinho salió a protegerle públicamente consciente de que el problema no es menor. Vinicius ya no tiene margen de error con un sector del madridismo, que incluso cuestiona si su reciente renovación hasta 2032 a precio de oro es una decisión acertada. Cada vez que pierde un balón, que no le sale un regate, que no baja a defender en una acción o que perdona una ocasión, empieza el runrún en la grada.

Lo más preocupante para el Madrid, sin embargo, es que los pitos ya no necesitan una derrota para aparecer y apremian cada vez más al nuevo proyecto de Mourinho a dar resultados también a nivel de imagen y marcador. El hartazgo del Bernabéu ha crecido de manera imparable a lo largo de estos años hasta llegar a un punto en el que solo la excelencia de manera continuada puede servir de perdón para este grupo de jugadores.