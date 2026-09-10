Alberto Lledó, preparador físico de Alcaraz, crítico: "Empezar un partido de 5 sets a las 11 de la noche no es sano"

Carlos Alcaraz quedó eliminado del US Open este pasado miércoles después de un épico partido de más de cuatro horas contra Ben Shelton. El tenista murciano, que regresaba en este Grand Slam a la competición después de varios meses de baja por lesión y el duelo puso a prueba todo su potencial.

El murciano se vació y lo dio todo ante un rival más rodado que presentó un alto nivel y acabó llevándose la victoria en el tie-break (6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7)). Más allá del espectáculo deportivo que ambos ofrecieron sobre la pista, el encuentro ha generado debate por el horario en que quedó enmarcado. Previsto en el último turno nocturno en la Arhur Ashe, acabó empezando pasada la media noche en Nueva York, las cinco de la madrugada en España.

Carlos Álcaraz, abatido tras ser eliminado del US Open / X

Los dos encuentros previos, el Tiafoe-Michelsen y el Sabalenka-Noskova, se habían alargado hasta el súper tie-break y el enfrentamiento entre Shelton y Alcaraz quedó relegado a un horario intempestivo. Por si fuera poco, el partido también se alargó hasta el quinto set y finalizó tras más de cuatro horas de juego, superando las 9.30 de la mañana en España, las 3.33 de la madrugada en Flushing Meadows.

Nunca antes un partido había alcanzado ese horario en la pista neoyorquina y el debate sobre la conveniencia de jugar a esas horas está servido. Uno de los que se ha posicionado al respecto ha sido Alberto Lledó, preparador físico de Alcaraz, quien ha criticado la situación a través de un mensaje en sus redes sociales.

Mensaje de Alberto Lledó / Instagram

"En algunas ocasiones sé (lo afirmo con humildad) que el rendimiento no es sinónimo de salud...", apunta el mensaje de Lledó. "Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, y quien lo hace primero lleva ventaja competitiva, pero empezar un partido de tenis de 5 sets a las 11 de la noche no es nada sano para un deportista", concluye.

Un mensaje claro y conciso que acompañó con una imagen de ambos jugadores y el horario del final del partido situado sobre la foto en números grandes junto al texto "The lastest finish ever at the US Open", el partido que más tarde ha finalizado en la historia del Grand Slam estadounidense.

En buena forma

En sus redes sociales, Lledó también publicó un mensaje de despedida del US Open en el que destacó el trabajo de Alcaraz, además de remarcar que el murciano finaliza el torneo en buen estado físico.

"138 días desde aquel resto en el Barcelona Open… y terminamos el US Open haciendo cuartos de final, en una batalla épica de 4 horas y 33 minutos demostrando que hemos vuelto y que nos vamos sanos (que era el objetivo principal, veníamos sin expectativas de resultados). Muchas cosas han pasado por las cabezas y muchas situaciones en este período que nos han hecho cambiar y adaptarnos tanto profesional como personalmente. Solo queda sentirme satisfecho por el trabajo que tanto yo como el equipo ha hecho y más que nadie @carlitosalcarazz, otra vez más ha sido un ejemplo de superación y actitud", escribió.