El brutal salto del Barça en su límite salarial

El Barça sigue dando pasos adelante en su recuperación económica, por lo menos en lo que al límite salarial se refiere, y el nuevo tope de coste de plantilla fijado por LaLiga es una prueba de ello. La patronal acaba de hacer pública la nueva actualización correspondiente a la temporada 2026-27 y el conjunto azulgrana pasa de disponer de un límite de 432,807 millones de euros a 582,769 millones.

Son casi 150 millones de euros más de margen, concretamente 149,962, lo que supone un espectacular incremento del 34,6% respecto a la anterior revisión. En marzo, después del mercado de invierno, LaLiga había elevado el límite del Barça hasta los 432,8 millones, un aumento de 81,5 millones respecto al escenario de septiembre de 2025.

Deco, director deportivo del Barça / Gorka Urresola Elvira / SPO

La cifra conocida ahora supone un salto cualitativo. El Barça se coloca con un límite de 582,7 millones, solo por detrás del Real Madrid, que figura en la nueva relación con 832,786 millones. Muy por detrás aparecen Atlético de Madrid (361,287), Athletic Club (139,203) y Villarreal (170,564). La diferencia respecto al resto de grandes clubes españoles vuelve a ser considerable.

El dato no es únicamente una cuestión contable. Es también una señal de que el Barça está haciendo los deberes. La mejora del límite refleja la evolución de la situación económica del club y, sobre todo, su capacidad para sostener un mayor coste de plantilla dentro de los parámetros establecidos por LaLiga.

Mejorar la plantilla depende del límite salarial

Y eso tiene una traducción directa sobre el terreno de juego. El Barça ha podido afrontar este verano un mercado ambicioso, reforzando considerablemente la plantilla y aumentando las alternativas a disposición de Hansi Flick. La incorporación de jugadores de nivel y la configuración de una plantilla más profunda no han sido incompatibles con el control económico. Al contrario: el nuevo límite conocido ahora demuestra que el club ha conseguido ganar músculo financiero al mismo tiempo que ha mejorado deportivamente el equipo.

Anthony Gordon celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

LaLiga recuerda que el Límite de Coste de Plantilla Deportiva no se refiere exclusivamente a los salarios: incluye también variables, Seguridad Social, primas, amortizaciones de fichajes y determinados gastos asociados a las operaciones. Además, el límite aprobado no implica que un club tenga necesariamente que consumirlo por completo.

Por eso, los 582,769 millones no significan que el Barça tenga esa cantidad disponible para gastar en nuevos futbolistas. Pero sí representan una fotografía especialmente significativa de la capacidad económica que el club tiene actualmente para sostener su plantilla.

Un salto cuantitativo que es también cualitativo

Y la evolución resulta todavía más reveladora si se mira con perspectiva. En septiembre de 2025 el límite azulgrana era de 351,284 millones. En febrero de 2026 subió hasta 432,807 y ahora, tras el mercado de verano, alcanza los 582,769. En apenas un año, el Barça ha incrementado su LCPD en 231,485 millones de euros, un 65,9%.

Adeyemi con Kounde / Dani Barbeito

El Barça gana margen, gana capacidad de maniobra y, sobre todo, demuestra que la recuperación económica empieza a tener una traducción cada vez más visible en la planificación deportiva. El verano ya dejó una plantilla más potente. La nueva fotografía económica de LaLiga confirma que el club puede seguir mirando hacia delante con mucha más tranquilidad.