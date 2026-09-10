Enric Mas da en Jerez un paso de gigante para ganar la Vuelta

A las nueve de la mañana entró para desayunar en el pequeño autobús que sirve como restaurante al Movistar. Ya habían llegado los primeros compañeros y todo rebosaba cierta paz. A ‘Nicolau’, su segundo apellido, como algunos llaman a Enric Mas, se le notaba tranquilo. Y sosegado también estaba cuando se subió al autobús del equipo para viajar desde Sevilla a El Puerto de Santa María para dar sobre la bici un paso de gigante, una contrarreloj que lo impulsa a ganar la Vuelta a España este domingo.

En El Puerto tenían un hotel reservado por horas, como si fuesen a entretenerse en una cita clandestina. Pero había que descansar después de inspeccionar el circuito de la contrarreloj. Y también comer algo, no fuese que le entrase una pájara al mallorquín y todo se fuera a hacer puñetas.

Siempre sereno

Recorrió con la bici de contrarreloj el trazado junto a Pablo Castrillo e Iván Romeo; en el coche iba otro Iván, Velasco, jefe de rendimiento del Movistar. Anotaba todo lo que veía, corregía los detalles para luego intercambiar opiniones con Mas. Nunca lo vieron nervioso, salvando las distancias, Miguel Induráin tampoco lo estuvo nunca y esos recuerdos seguro que afloraban en la memoria del jefe, de Eusebio Unzué, presente en las cinco victorias del mito navarro.

Descansó y como al resto de compañeros le dijeron que también habían cogido otro hotel en Jerez, porque no desplazaban el autobús. “El hotel se encuentra a 300 metros de la llegada”, advirtieron a los corredores. Había que ducharse antes de emprender viaje a Antequera, más de dos horas, quizás hasta más duro que la contrarreloj en una Vuelta excesivamente cargada de traslados.

Poco pesimismo

Nadie era pesimista en el equipo. Cuando un líder denota optimismo y seguridad todos se sienten fuertes; por ejemplo, para entregarse en cuerpo, alma y bici en las tres etapas que quedan para acabar la Vuelta.

La contrarreloj era el obstáculo, aunque quizá más de puertas afuera, porque en el equipo sabían que los malos resultados de Mas en esta especialidad venían dados muchas veces por la cabeza que por las piernas. No era lo mismo salir el último sin riesgo a ser doblado por Primoz Roglic, como le sucedió por ejemplo en Santiago, en el cierre de la Vuelta 2021. Y de chaval, cuando era una promesa, había sido campeón de España júnior de la especialidad por allá 2012.

No se le conoce pasión por los toros, pero como la contrarreloj partía desde la plaza de El Puerto, para los vecinos la Real Plaza, entró en plan torero, subió a la rampa de lanzamiento, le dio una palmada a ‘Lobo’, Juanjo Lobato, su masajista, y hasta saludó al público que lo aclamaba.

Roglic ya llevaba cuatro minutos en acción. Era la amenaza, el ciclista que ha ganado 20 contrarrelojes, aunque nunca en el Tour. Pero no está súper en esta Vuelta. Y es una evidencia, porque el gran Roglic ataca y gana en este arte de salir solo y enfrentarse a todos. Ha conseguido cinco triunfos en esta carrera. Tampoco estaba mentalizado para la victoria, la que se llevó Stefan Küng, un especialista suizo que este invierno y en dos meses ha aprendido a hablar castellano.

Él tenía que estar perfecto y confiar en un fallo de Mas; como el equipo que necesita una goleada para clasificarse y precisa de encontrar la defensa baja del rival. Ni Roglic ni Mas parecían muy preocupados de Felix Gall, el corredor austríaco que ocupaba la segunda plaza de la general que se ganó el esloveno.

Hizo buena contrarreloj, pero volvió a demostrar que no era el Roglic del pasado. Camino de los 37 años los éxitos le pasan factura. Le llegaban referencias, las que escuchan todos los corredores desde el coche de acompañamiento a través del pinganillo. Y no eran las mejores. Hubo dos controles de paso, en el primero sacaba 22 segundos a Mas. Fue un poco esperanzador para él. El mallorquín podía hundirse, pero al segundo, a diez de la meta (la etapa tenía 32 kilómetros), Roglic vio que el jersey rojo resistía. Al final sólo aventajó en 33 segundos a su rival por ganar la Vuelta, un tiempo insuficiente.

Sin necesidad de arriesgar

Mas no arriesgaba. Cogía las curvas con cautela. Era peor irse al suelo que ceder unos segundillos. Acabó la etapa en la 12ª posición del día, justa para asegurar lo que realmente necesitaba y que no era otra cosa que aplanar su camino hacia la victoria final, aunque queden, viernes y sábado, dos duras etapas de montaña.

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“Sólo he perdido 33 segundos con Roglic que es un excelente contrarrelojista. Ahora hay que ir a por la Vuelta, pero si me siento bien tampoco descarto intentar ganar una de las etapas que quedan”. Mas ya había terminado y hasta se permitía bromear. Ahora es el favorito y tiene la victoria a su alcance, como ha pasado desde el maldito accidente de Pogacar. Roglic siempre ha cedido en la montaña y nada tiene que cambiar de aquí a Granada, la tierra soñada de Mas.