Fridolina Rolfö anuncia su embarazo a los 32 años

Fridolina Rolfö está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La futbolista sueca de 32 años, exjugadora del Barça y actualmente en el Manchester United, anunció este jueves a sus compañeras que está embarazada.

Rolfö quiso reunir a todo el equipo, jugadoras y staff, para comunicar personalmente la noticia. Lo hizo con humor, recordando que durante las últimas semanas había tenido que ocultar su situación durante los entrenamientos.

“Ha sido difícil mentir durante tanto tiempo”, explicó antes de desvelar la noticia. “He estado mintiendo todo este tiempo en el gimnasio, levantando 10 kilos en press-banca, haciendo nada mientras veía a Simi y Emma trabajando mucho mientras me miraban y pensaban: ¿qué hace esta?”.

La sueca explicó que el día anterior había acudido al hospital y había recibido “muy buenas noticias”. “Así que sí, ¡estoy embarazada!”, anunció ante la alegría de sus compañeras.

Rolfö no disputó el primer partido de la WSL ante el London City y tampoco participó en la pretemporada. Ahora permanecerá alejada de los terrenos de juego durante un tiempo por esta feliz noticia.

La internacional sueca llegó al Barça en 2021 y permaneció cuatro temporadas en el club azulgrana, antes de incorporarse al Manchester United el pasado verano.