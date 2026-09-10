La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato

A partir del 1 de enero de 2027, la FIFA cambia el artículo 17, el cual regula las cláusulas de rescisión y las rupturas contractuales. En el momento en que entre en vigor, las competiciones deberán adaptar sus contratos a un modelo en el que el precio para romper unilateralmente la relación entre futbolista y club guarde una proporción razonable con las circunstancias de la operación.

La intención es que ninguna de las partes pueda utilizar una cantidad desproporcionada como herramienta para bloquear de facto la salida de un futbolista. Este cambio llega después de que varias operaciones hayan fracasado debido a las altas cantidades de las cláusulas o por la negativa de algunos clubes a negociar la salida de un jugador que haya expresado que no desea seguir en el club, caso que ha sucedido este verano entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

El máximo objetivo de esta nueva norma es intentar frenar las disputas entre clubes y jugadores en caso de rescisión de contrato, algo que sucedió en el conocido 'Caso Lass Diarra'. Los representantes de los futbolistas han respaldado este cambio realizado por la FIFA.

Hasta ahora, la indemnización que se debía entregar se evaluaba caso por caso, sin una metodología definida ni unos criterios claros sobre cuál era la cifra exacta, lo que llevaba a resultados muy dispares.

Es por eso que el máximo organismo mundial del fútbol ha decidido cambiar el artículo, el cual es más transparente, objetivo y previsible. Las partes podrán pactar contractualmente la indemnización, para que de esta manera haya una reparación completa del daño.

La nueva norma contempla dos casos: los contratos que incluyen cláusula y los que no. Para los que la tengan, la indemnización será la suma pactada, salvo que sea manifiestamente excesiva e injusta.

El caso en los contratos sin cláusula es más complejo, pues se calcula la cifra a través de los siguientes criterios: valor residual del contrato, remuneración pendiente, valor de los servicios del jugador, pérdida de una eventual transferencia, costos de reemplazo y otros daños demostrados.

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Eso sí, en ambos casos, el jugador y el club tienen derecho a una compensación equivalente al valor residual del contrato incumplido.