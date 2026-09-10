Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limite salarial BarçaJulián ÁlvarezMultichampionsClasificación Vuelta a EspañaEnric MasEtapa 19 Vuelta a EspañaCorberán disculpas RodriDecoEmbarazo RolfoBernabéuHorario Libres MotoGPHorario libres F1Máximos goleadores ChampionsArda GulerGemma MengualGonzalo BernardosJorge ReyAlberto Lledó AlcarazOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL

La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato

El nuevo artículo 17, vigente a partir del uno de enero, quiere que el sistema sea más justo para aquellos jugadores cuyos clubes no quieran sentarse a negociar una salida

Deco aborda las acusaciones del Atlético de Madrid sobre el caso Julián Álvarez

Deco aborda las acusaciones del Atlético de Madrid sobre el caso Julián Álvarez

Deco aborda en 'El Món a Rac1' las acusaciones del Atlético de Madrid sobre el caso Julián Álvarez / RAC1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Òscar Villanueva

Òscar Villanueva

A partir del 1 de enero de 2027, la FIFA cambia el artículo 17, el cual regula las cláusulas de rescisión y las rupturas contractuales. En el momento en que entre en vigor, las competiciones deberán adaptar sus contratos a un modelo en el que el precio para romper unilateralmente la relación entre futbolista y club guarde una proporción razonable con las circunstancias de la operación.

La intención es que ninguna de las partes pueda utilizar una cantidad desproporcionada como herramienta para bloquear de facto la salida de un futbolista. Este cambio llega después de que varias operaciones hayan fracasado debido a las altas cantidades de las cláusulas o por la negativa de algunos clubes a negociar la salida de un jugador que haya expresado que no desea seguir en el club, caso que ha sucedido este verano entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.

El máximo objetivo de esta nueva norma es intentar frenar las disputas entre clubes y jugadores en caso de rescisión de contrato, algo que sucedió en el conocido 'Caso Lass Diarra'. Los representantes de los futbolistas han respaldado este cambio realizado por la FIFA.

Hasta ahora, la indemnización que se debía entregar se evaluaba caso por caso, sin una metodología definida ni unos criterios claros sobre cuál era la cifra exacta, lo que llevaba a resultados muy dispares.

Es por eso que el máximo organismo mundial del fútbol ha decidido cambiar el artículo, el cual es más transparente, objetivo y previsible. Las partes podrán pactar contractualmente la indemnización, para que de esta manera haya una reparación completa del daño.

La nueva norma contempla dos casos: los contratos que incluyen cláusula y los que no. Para los que la tengan, la indemnización será la suma pactada, salvo que sea manifiestamente excesiva e injusta.

El caso en los contratos sin cláusula es más complejo, pues se calcula la cifra a través de los siguientes criterios: valor residual del contrato, remuneración pendiente, valor de los servicios del jugador, pérdida de una eventual transferencia, costos de reemplazo y otros daños demostrados.

Noticias relacionadas

Eso sí, en ambos casos, el jugador y el club tienen derecho a una compensación equivalente al valor residual del contrato incumplido.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
  2. Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
  3. Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
  4. Rodri llamó a Gayà para disculparse
  5. Alcaraz - Shelton hoy en directo: cuartos de final del US Open 2026 en vivo
  6. Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
  7. Edu Aguirre señala el gran problema del Real Madrid: 'No va a ganar títulos así
  8. Tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions

La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato

La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato

Los asturianos apuestan fuerte en el tope salarial: esto es lo que pueden gastar Oviedo y Sporting en sus plantillas

Los asturianos apuestan fuerte en el tope salarial: esto es lo que pueden gastar Oviedo y Sporting en sus plantillas

Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Dónde ver el Multichampions y todos los partidos de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Héctor Bellerín, sobre su infancia en Badalona: "Nos colábamos en un campo de Sistrells para jugar al fútbol"

Héctor Bellerín, sobre su infancia en Badalona: "Nos colábamos en un campo de Sistrells para jugar al fútbol"

Javier Tebas protege (otra vez) la gestión de Peter Lim en el Valencia CF: "La temporada pasada pudo jugar en Europa"

Javier Tebas protege (otra vez) la gestión de Peter Lim en el Valencia CF: "La temporada pasada pudo jugar en Europa"

El Mallorca tiene el segundo límite salarial más alto de Segunda: 34,7 millones

El Mallorca tiene el segundo límite salarial más alto de Segunda: 34,7 millones

El Espanyol, fuera del top-10 de LaLiga en límite salarial: cinco millones más para Monchi

El Espanyol, fuera del top-10 de LaLiga en límite salarial: cinco millones más para Monchi

Por encima de las expectativas, lejos de los últimos puestos y la mitad que el de Las Palmas: el CD Tenerife ya tiene límite salarial

Por encima de las expectativas, lejos de los últimos puestos y la mitad que el de Las Palmas: el CD Tenerife ya tiene límite salarial