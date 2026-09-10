Deco analiza el mercado del Barça: "Bernardo Silva quería jugar aquí, pero sus parámetros no coincidían con los nuestros"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, ha repasado el mercado de fichajes estival en una entrevista concedida a 'RAC 1'. El portugués ha analizado las salidas, los fichajes y las incorporaciones fallidas, como la de Bernardo Silva. "Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante. Nosotros tenemos unos parámetros y no era la posición que buscábamos. Además, fue por un tema económico y de minutos, él quería jugar. Si tiene percepciones distintas a las nuestras, no podemos hacer nada", ha desvelado Deco.

Rodri, en cambio, sí llegó al Barça procedente del Manchester City. El director deportivo azulgrana ha reconocido que fue una oportunidad de mercado. "Hace unos meses ni nos lo planteamos. Lo veíamos imposible, porque tenía un año más de contrato. En el momento que se escucha que puede salir del City, pregunto a su director deportivo, que me confirma que lo dejarán marchar", apunta Deco sobre la llegada de Rodri, que no condiciona el papel de De Jong en el equipo: "No tuve ofertas por él".

"Gordon nos aporta más que Rashford"

El FC Barcelona también incorporó este verano desde la Premier a Anthony Gordon, autor de cuatro asistencias en este inicio de temporada. "Una de las cosas que costaban el año pasado era que, sin Raphinha, la energía del equipo bajaba. Analizamos a muchos extremos, pero lo vimos claro con Gordon. Estaba muy ilusionado con formar parte del proyecto y pagamos su valor de mercado", recuerda el luso, que piensa que el exjugador del Newcastle se adapta mejor que Rashford a lo que reclama Flick: "Estamos agradecidos a Rashford, pero Gordon nos aporta más a lo que busca el entrenador".

El extremo inglés aterrizó en Barcelona en una operación relámpago, que ni los medios de comunicación pudieron intuir. "Tenemos un grupo de trabajo cerrado. Si fuera por la prensa ficharíamos a 50. Si hay filtraciones, se nos complican los fichajes, porque agentes o clubes cambian las condiciones. El nombre del Barça es muy fuerte, mueve el mundo", detalla Deco.

Alejandro Balde gozó de minutos ante el Al-Ahly en el Gamper que se jugó en el Camp Nou / Dani Barbeito

Asimismo, el director deportivo de 49 años ha analizado las salidas, que dejaron casi 100 millones de euros en caja. La mitad de ese dinero lo pagó el PSG para firmar a Ferran Torres, autor de un hat-trick este miércoles en la Champions. "Los jugadores en el Barça tienen que estar contentos y al 100%. Quería salir para ser protagonista. Si pide marcharse, lo dejamos salir", señala Deco.

Ronald Araujo, protagonista en la Liga de Campeones con su asistencia de tacón en el segundo gol del Liverpool, también abandonó el Barça este verano, aunque en calidad de cedido. "Le tengo cariño, quiero que triunfe. Personalmente, me encanta. En algún momento, no ha podido estar a su nivel, pero su pasaje por el Barça ha sido espectacular. Tiene contrato con nosotros, es pronto aún (tomar una decisión)", informa el portugués, al que le dolió la salida de Casadó: "Que se vaya un jugador de casa es más difícil. Es un ejemplo para los jóvenes, de resiliencia, persistencia. El fútbol es así, no pueden jugar todos".

Por otro lado, Alejandro Balde, que todavía no ha debutado esta temporada, decidió seguir en el club catalán, pese a la competencia con Xavi Espart y Joao Cancelo. "No ha pasado nada, es jugador nuestro. Tiene 22 años, mucho futuro y un contrato con el mejor club del mundo. Si Balde está bien, es difícil que no juegue en el Barça", ha sentenciado Deco.