FAMOSOS
Ester Expósito, sobre su relación con Mbappé: "Estoy en ese momento bonito de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma"
La actriz española acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para promocionar su nueva película, 'Enfrentados:Marfil'
'El Hormiguero' ya ha completado su primera semana después de las vacaciones de verano. El programa presentado por Pablo Motos cerró la semana con la entrevista a Ester Expósito, una de las actrices más populares del momento y actual pareja de Kylian Mbappé, quien acudió al formato de Atresmedia para promocionar su nueva película, 'Enfrentados: Marfil'.
Actualmente, la actriz de 'Élite' está completamente enamorada del delantero del Real Madrid, con quien mantiene una relación sentimental desde principios del mes de marzo, justo cuando los pillaron juntos en una cena romántica en un hotel de París.
Desde entonces, la pareja no se ha escondido públicamente en ningún momento, aunque en su visita a 'El Hormiguero' habló sobre el amor, pero en ningún momento nombró a Mbappé.
En primer lugar, expresó en el plató de televisión de 'El Hormiguero' que está mal pensar que el amor debe ser intenso y complicado: "Tenemos eso muy asociado en general y mis relaciones siempre eran un poco turbulentas".
"Yo he sufrido mucho estando enamorada. Sabía que estaba sufriendo y sabía perfectamente que no era feliz y que esto no era para mí", aseguró en 'El Hormiguero'.
Era un pensamiento que en el pasado creía firmemente, pero ya no piensa de la misma manera, debido a que se encuentra en un "momento bonito", donde ha aprendido que "no tiene que ser así", aunque es consciente de que "no todo siempre va a salir solo y va a ser fácil".
La intérprete de 'Enfrentados: Marfil' aseguró que "estoy en ese momento bonito de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma. De hecho, es lo más bonito", haciendo referencia a su actual relación con el atacante del Real Madrid.
Por otro lado, el presentador de 'El Hormiguero' se interesó por saber qué busca en un hombre, a lo que ella respondió: "El humor... la inteligencia, y que tenga valores. Que esté comprometido con causas sociales, con el mundo, que no sea alguien que vive en una burbuja y le da igual todo".
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Siento darles una mala perspectiva sobre los precios. Los de los alimentos van a aumentar sustancialmente en los próximos meses y especialmente en 2027
- Miriam Ruiz, abogada: 'Hay un segundo matiz que nadie explica sobre la 'mili' y que puede subir tu pensión
- El inesperado giro de Rosa Peral nueve años después del crimen de la Guardia Urbana: se gradúa en Derecho y quiere ser abogada
- Aitana, sobre el uso del catalán: 'Yo soy más castellanoparlante con mi familia, pero es verdad que yo he crecido aquí en Barcelona. Gracias a estar en el colegio he podido aprender perfectamente el catalán y me gustaría poder practicarlo más
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España y avisan de un cambio: 'La tendencia es clara
- Miki Núñez desvela la anécdota que tuvo con Xavi Hernández: 'Mi ego se encogió
- Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Duo plegable, los nuevos Apple Watch y los AirPods 5
- Última hora del temporal en Catalunya, en directo: Meteocat alerta de granizo, rachas de más de 90 km/h y posibles tornados