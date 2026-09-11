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Ester Expósito, sobre su relación con Mbappé: "Estoy en ese momento bonito de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma"

La actriz española acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para promocionar su nueva película, 'Enfrentados:Marfil'

Ester Expósito, sobre Kylian Mbappé

Ester Expósito, sobre Kylian Mbappé / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

'El Hormiguero' ya ha completado su primera semana después de las vacaciones de verano. El programa presentado por Pablo Motos cerró la semana con la entrevista a Ester Expósito, una de las actrices más populares del momento y actual pareja de Kylian Mbappé, quien acudió al formato de Atresmedia para promocionar su nueva película, 'Enfrentados: Marfil'.

Actualmente, la actriz de 'Élite' está completamente enamorada del delantero del Real Madrid, con quien mantiene una relación sentimental desde principios del mes de marzo, justo cuando los pillaron juntos en una cena romántica en un hotel de París.

Desde entonces, la pareja no se ha escondido públicamente en ningún momento, aunque en su visita a 'El Hormiguero' habló sobre el amor, pero en ningún momento nombró a Mbappé.

Mbappé y Ester Expósito, cazados

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

En primer lugar, expresó en el plató de televisión de 'El Hormiguero' que está mal pensar que el amor debe ser intenso y complicado: "Tenemos eso muy asociado en general y mis relaciones siempre eran un poco turbulentas".

"Yo he sufrido mucho estando enamorada. Sabía que estaba sufriendo y sabía perfectamente que no era feliz y que esto no era para mí", aseguró en 'El Hormiguero'.

Era un pensamiento que en el pasado creía firmemente, pero ya no piensa de la misma manera, debido a que se encuentra en un "momento bonito", donde ha aprendido que "no tiene que ser así", aunque es consciente de que "no todo siempre va a salir solo y va a ser fácil".

Ester Expósito, en 'El Hormiguero'

Ester Expósito, en 'El Hormiguero' / Atresmedia

La intérprete de 'Enfrentados: Marfil' aseguró que "estoy en ese momento bonito de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma. De hecho, es lo más bonito", haciendo referencia a su actual relación con el atacante del Real Madrid.

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Por otro lado, el presentador de 'El Hormiguero' se interesó por saber qué busca en un hombre, a lo que ella respondió: "El humor... la inteligencia, y que tenga valores. Que esté comprometido con causas sociales, con el mundo, que no sea alguien que vive en una burbuja y le da igual todo".

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