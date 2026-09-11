Libres 2 GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el Madring

¡ Final !

Se mantiene la ventaja de Mercedes en el Madring. Si esta mañana ha dominado George Russell, por la tarde ha sido el líder del Mundial Kimi Antonelli (1.33.662) el que ha comandado la clasificación. El italiano ha superado a Charles Leclerc por 0.113 y a Hamilton por 0.149, mientras que Russell ha bajado a la quinta posición, a tres décimas de su compañero y por delante de Verstappen. Norris no ha podido volver a salir tras su avería en la caja de cambios del McLaren y Fernando Alonso se ha perdido parte de la sesión por sus problemas con el embrague al final del FP1. El asturiano cierra el día 17º, precedido por Carlos Sainz.