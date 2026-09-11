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Libres 2 GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el Madring

Te contamos al detalle el estreno de la F1 en el Madring, este viernes, en directo con los segundos entrenamientos libres del GP de España 2026

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Alonso, al volante esta mañana / Aston Martin F1

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