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FÓRMULA 1
Libres 2 GP de España 2026 de F1, en directo: Resúmen, resultados y clasificación de Alonso y Sainz en el Madring
Te contamos al detalle el estreno de la F1 en el Madring, este viernes, en directo con los segundos entrenamientos libres del GP de España 2026
Los tiempos
Les dejamos con la clasificación de estos Libres 2 en el Madring y les esperamos mañana a partir de las 12:30 en la tercera y última sesión libre. Gracias por su confianza y hasta este sábado
¡ Final !
Se mantiene la ventaja de Mercedes en el Madring. Si esta mañana ha dominado George Russell, por la tarde ha sido el líder del Mundial Kimi Antonelli (1.33.662) el que ha comandado la clasificación. El italiano ha superado a Charles Leclerc por 0.113 y a Hamilton por 0.149, mientras que Russell ha bajado a la quinta posición, a tres décimas de su compañero y por delante de Verstappen. Norris no ha podido volver a salir tras su avería en la caja de cambios del McLaren y Fernando Alonso se ha perdido parte de la sesión por sus problemas con el embrague al final del FP1. El asturiano cierra el día 17º, precedido por Carlos Sainz.
Alonso, a 3 segundos
Alonso se ha situado 17º, justo detrás de Carlos Sainz con el Williams, ambos con blandos y bastante lejos de cabeza pero progresando poco a poco. Fernando no ha tenido mucho tiempo para rodar.
Últimos 10 minutos
Retiran el coche de Lindblad, el piloto está bien y se reanuda la acción en pista con 10 minutos por delante
¡Primera Bandera Roja!
Y ha sido del rookie Arvid Lindblad, que ha doblado las barreras tech pro al estrellar su monoplaza del Visa RB tras perder el control en la curva 13 del Madring
Sainz, con blandos
Carlos Sainz completa su vuelta con blandos en 16º puesto con un Williams que no es competitivo, para desespero de los fans del madrileño, que rueda a casi 3 segundos de cabeza. Fernando Alonso, aún con medios, está lejos.
Kimi mejora con blandos
Empieza el baile con los neumáticos blandos: varios pilotos salen a pista para el simulacro de clasificación, entre ellos Antonelli, Verstappen y Leclerc. El líder mejora su tiempo 1.33.6. Russell aborta su vuelta rápida y Antonelli supera en décima y media a los dos Ferrari
Alonso, a pista
El asturiano puede salir a pista , por fin, con 35 minutos de sesión por delante para seguir aprendiendo del nuevo circuito
Antonelli va en serio
Antonelli mejora, marca un 1:33.926 que por ahora es el mejor de todo el primer día de la F1 en el Madring
Problemas para Norris
McLaren confirma que el problema de Norris viene de la caja de cambios y tienen que sustituirla. Esperan poder hacerlo antes de que acabe la sesión.
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