Adeyemi, especialista en Champions League

Karim Adeyemi fue una de las sorpresas de Hansi Flick en el once titular ante el Feyenoord. Sin embargo, el técnico alemán tenía motivos para creer en este futbolista de 24 años para un partido de tanta trascendencia. Los precedentes así lo indican. En el Salzburgo y Borussia Dortmund acumuló unos buenos registros que quiere continuar en el Barça.

Adeyemi ya ha disputado 49 encuentros de la Champions League con un balance de 17 goles. El que marcó con el Barça ante el Feyenoord, 12 con el Dortmund y 4 con el Salzburgo. El futbolista alemán firmó buenos registros y llegó incluso a la final de la máxima competición continental con el Borussia, cediendo ante el Real Madrid en 2024 en Wembley.

El fichaje de Adeyemi fue una oportunidad de mercado muy buena que se le presentó al Barça. Deco tuvo la habilidad de contratar al futbolista por solo 22 millones de euros, más otros 7 en variables. Su rendimiento le está dando la razón.

Habilidoso en los dos costados

Aunque parecía que tendría un papel más testimonial jugando como recambio de Lamine Yamal, en realidad, ha cogido impulso por la banda izquierda, demostrando su habilidad con ambas piernas. Su golazo con la derecha frente a los neerlandeses así lo demuestre. Además, estuvo a punto de marcar otro parecido también con la diestra.

Adeyemi profundiza por la banda izquierda del Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Adeyemi tiene muchos retos por delante con su juventud. El escaparate de la Champions League puede haberle servido a Jürgen Klopp, nuevo seleccionador alemán, para que lo convoque en la próxima ventana después del golpe que supuso quedarse fuera del último Mundial.

Sus prestaciones en un gran club como el Barça pueden reactivar la carrera de un futbolista que sigue prometiendo mucho. Por ahora, se está alternando con Anthony Gordon en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede jugar por el medio. En la derecha lo tiene difícil con la presencia de Lamine Yamal.

Flick, encantado

Su polivalencia es una de las virtudes que Deco apreció para apretar por su fichaje. Ello y el visto bueno de Hansi Flick, quién inmediatamente dijo que 'sí' a su incorporación recordando que fue el entrenador que le hizo debutar con Alemania.

Adeyemi suspira por volver a la selección alemana después de quedarse fuera del Mundial 2026 / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Adeyemi firmó por cinco temporadas, hasta el 2031, por lo que no es una apuesta solo de presente, sino también de futuro. Su integración en el vestuario del Barça ha sido buena y ya es uno más de la plantilla.

Su estado de ánimo quedó reflejado con la voltereta que hizo nada más marcar el tanto ante el Feyenoord. Sus compañeros lo abrazaron de forma efusiva. Su trabajo merecía la recompensa del gol, como así se produjo.

El Spotify Camp Nou lo celebró a lo grande, viendo como otro de los fichajes tiene una pinta muy buena. Otra medalla para colocar en el gran trabajo efectuado por Deco durante el verano.