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CICLISMO

Etapa 20 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Collado del Alguacil gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la etapa reina de la Vuelta a España y en qué canal de TV ver en abierto

El perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026

El perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Vuelta a España 2026 se acerca al desenlace de su tercera y última semana de competición este sábado 12 de septiembre con la disputa de la penúltima de sus 21 etapas. Una vez superada la imponente ascensión a Peñas Blancas, el pelotón se prepara para afrontar la última final por el desenlace de la clasificación general.

Con inicio en La Calahorra y final en Collado del Alguacil, la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 187 kilómetros, 4.850 metros de desnivel y cuenta con cinco puertos puntuables. Después de una maratoniana jornada de constante sube y baja con tres desafíos montañosos de primera categoría, el colosal Collado del Alguacil pondrá a prueba las piernas de los aspirantes a la victoria final y ejercerá como último juez en el desenlace de la carrera por el maillot rojo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa reina de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026

El perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 20 de la Vuelta a España 2026?

  • Hora de salida: 12:30 horas (CEST)
  • Hora aproximada de llegada: 17:16 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 1 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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