Fàbregas, el Superman de la defensa maravilla en ataque en un estreno ideal

No podía pedir un mejor estreno el Barça en la Liga. El conjunto azulgrana ha comenzado la defensa del título con una victoria contundente en la pista del Dicorpebal Logroño (32-48), segundo clasificado de la pasada temporada. Un triunfo solvente, construido desde el inicio y que confirma las buenas sensaciones de los de Carlos Ortega.

Dicorpebal Logroño - Barça Liga ASOBAL Dicorpebal Logroño 32 48 FC Barcelona Alineaciones Logroño Cancio, Oliveira, Lombardi, Preciado, Zarzuela, Aitor Garcia, Miguel Martínez - set inicial - Ledo, Galán, Ishida, D'Antino, Álvaro Martínez, Jung, Samuel Sáiz, Popovic, Jevtic. Barça Sergey Hernández, Janc. D. Cikusa, Fàbregas, Carlsbogard, Barrufet, P. Cikusa - set inicial - Hallgrímsson, Smárason, Dani Fernández, Mem, N'Guessan, Sola, Grau, Elderaa, Frade.

El Logroño salió valiente, dispuesto a jugar de tú a tú y a conceder metros para que el Barça pudiera correr. Y los culers no perdonaron. Cada pérdida o imprecisión local se convirtió en una oportunidad para correr al contragolpe y castigar a un rival que pronto se vio obligado a reaccionar.

En ese inicio tuvo mucho protagonismo Fàbregas, que asumió galones en ataque y firmó cuatro de los nueve primeros goles azulgranas. El 4-9 hizo saltar las alarmas en el conjunto riojano y provocó el primer tiempo muerto del encuentro.

El parón no cambió el guion. El Barça continuó dominando y mantuvo un ritmo ofensivo altísimo incluso con las rotaciones. Adrián Sola y Dika Mem aportaron desde el banquillo, mientras Petar Cikusa, Barrufet y N'Guessan también encontraron su momento para seguir ampliando la diferencia.

El conjunto azulgrana estaba cómodo en ataque y, cuando el Logroño conseguía superar su defensa, aparecía Sergey Hernández para frustrar sus intentos. El resultado fue una primera parte casi perfecta, con un espectacular 89,66% de acierto y un contundente 17-26 al descanso.

El escenario cambió ligeramente tras el paso por vestuarios. Carlos Ortega introdujo varias modificaciones, también en la portería, y el Logroño aprovechó el momento para reducir la distancia hasta los siete goles.

Fue entonces cuando el Barça volvió a poner orden. Los azulgranas respondieron con un contundente parcial de 5-0 para colocar el 22-35 y cortar de raíz cualquier intento de remontada.

Con el partido prácticamente sentenciado, el único interrogante era conocer hasta dónde llegaría la ventaja. El Barça siguió corriendo cada vez que tuvo ocasión y mantuvo la intensidad hasta el final. El dato lo refleja bien: únicamente Smárason, entre los jugadores de campo, se quedó sin marcar.

Un inicio exigente lejos de casa

El 32-48 permite al Barça arrancar la competición con una victoria de prestigio ante el segundo clasificado de la pasada Liga, pero también abre una exigente serie de partidos lejos del Palau.

En el mejor de los casos, los azulgranas afrontarán siete encuentros consecutivos fuera de Barcelona. Después de Logroño llegarán los desplazamientos a Montpellier y Puente Genil, antes de afrontar el Mundial de Clubes, donde podrían disputar hasta cuatro partidos.

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Un estreno autoritario para comenzar un tramo de calendario que pondrá a prueba al campeón desde muy pronto.