Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 19

Eddie Dumbar se apunta la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026, con inicio en Velez-Málaga y final en Estepona, mientras que Enric Mas se mantiene al frente de la clasificación general antes de la disputa de la etapa reina.

El escalador del Pinarello Q36.5 fue el primero en coronar Peñas Blancas después de protagonizar un imponente 'sorpasso' en los últimos 500 metros ante el líder de la montaña Santiago Buitrago, que previamente parecía haber descolgado a los aspirantes a la victoria.

Lo acontecido en la antesala de la etapa reina no trae consigo cambios en la general, pues el grupo de favoritos llegó de la mano a la línea de meta. Enric Mas mantiene la ventaja de +1:37 frente a Primoz Roglic al frente de la general, mientras que Felix Gall es el encargado de cerrar el podio provisional a +3:01. Richard Carapaz, que partía como uno de los firmes candidatos al rojo, se mantiene cuarto a +5:17 antes de afrontar una etapa idónea para explotar sus virtudes.

Tampoco hay grandes cambios en el resto de clasificaciones, con Van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago aumentando su ventaja en la montaña y Oscar Onley cada vez más distanciado de Omrzel por el maillot de mejor joven.

Buitrago, durante el ascenso final a Peñas Blancas / EFE

La clasificación de la etapa 19 de la Vuelta a España

Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): 5:00:54 Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): +0:14 Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:23 Urko Berrade (Equipo Kern Pharma): +0:44 Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:44 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): +2:01 Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +2:11 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL): +2:39 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG): +3:03 Sergio Samitier (Cofidis): +3:17 Rudy Molard (Groupama - FDJ United): +3:49 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +5:11 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +5:11 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +5:11 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +5:11 Enric Mas (Movistar Team): +5:11 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +5:17 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +5:21 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +5:41 Harold Tejada (XDS Astana Team): +5:41 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +5:41 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +5:52 Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH): +6:06

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 19

Enric Mas (Movistar Team): 65:52:03 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:37 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +3:01 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +5:17 Oscar Onley (Netcompany INEOS): +6:03 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +7:06 Clément Berthet (Groupama - FDJ United): +7:57 Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +8:21 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +9:06 Harold Tejada (XDS Astana Team): +10:27

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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