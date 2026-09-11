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Libres 1 MotoGP del GP de San Marino, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

El piloto español del equipo Ducati Lenovo Team, Marc Márquez, conduce su motocicleta durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli en Misano Adriático, Italia. EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI ////////// Misano Adriatico (Italy), 14/09/2025.- Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez of Spain steers his motorcycle during the MotoGP race of the San Marino and the Rimini Riviera Grand Pri at the Misano World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico, Italy, 14 September 2025. (Motociclismo, Italia, España) EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

El piloto español del equipo Ducati Lenovo Team, Marc Márquez, conduce su motocicleta durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli en Misano Adriático, Italia. EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI ////////// Misano Adriatico (Italy), 14/09/2025.- Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez of Spain steers his motorcycle during the MotoGP race of the San Marino and the Rimini Riviera Grand Pri at the Misano World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico, Italy, 14 September 2025. (Motociclismo, Italia, España) EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI / DANILO DI GIOVANNI / EFE

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Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputa en Misano

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