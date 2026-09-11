En directo
MotoGP
Libres 1 MotoGP del GP de San Marino, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputa en Misano
Marc Márquez ya domina en Misano
El 'Top 10' a diez minutos del final
- M. Márquez
- Bezzecchi
- Martín
- À. Márquez
- Zarco
- Quartararo
- Fernández
- Morbidelli
- Marini
¡MEJOR TIEMPO DE MÁRQUEZ! 1:31.680
Deja a una décima el tiempo de 1:31.872 de Bezzecchi, que había rebajado su propio mejor registro en el anterior giro.
Sin Ai Ogura en pista
El piloto nipón sigue recuperándose tras su lesión en el pulgar izquierdo mientras entrenaba. Misano es un circuito muy exigente y el equipo y el piloto tomaron la decisión de no acudir a la cita.
Las gomas
Bezz y Raúl Fernández, los únicos que montan media delantera y media trasera.
La mayoría de los pilotos, en el pit lane
En la primera tanda, todos estaban montando el blando delantero y el medio trasero. Veremos si alguien cambia de gomas ahora.
Los tiempos
- Bezzecchi
- A. Márquez
- Marini
- M. Márquez
- Acosta
- Martín
- Morbidelli
- Quartararo
- P. Espargaró
- Di Giannantonio
¡Caída de Pedro Acosta!
Bandera amarilla en el primer sector. Se va al suelo al perder el tren delantero en la curva 1 del trazado sanmarinense. Rider OK. Sale corriendo para llegar al pit.
Así fue la caída de Jack Miller
Primeros mejores registros
1:32.644 para el piloto local Marco Bezzecchi, dejando a más de dos décimas a Luca Marini.
- La FIFA quiere que casos como el de Julián no vuelvan a suceder: cambia la norma sobre rescisiones de contrato
- Araujo vuelve a sonreír en su primera gran noche de Champions con el Liverpool: 'Con ganas de poder ser yo
- Jota Jordi lanza la bomba sobre Julián Álvarez: 'El Barça se lo ha prometido
- Deco analiza el mercado del Barça: 'Bernardo Silva quería jugar aquí, pero sus parámetros no coincidían con los nuestros
- El brutal salto del Barça en su límite salarial
- Corberán se pronuncia sobre las disculpas de Rodri: 'Son lo mínimo
- Adeyemi, especialista en Champions League
- Dro responde a la llamada de Luis Enrique: 'Es increíble que ya esté jugando así