Araujo vuelve a sonreír en su primera gran noche de Champions con el Liverpool: "Con ganas de poder ser yo"

Ni el más optimista se esperaba esta irrupción de Ronald Araujo en el Liverpool. El defensor uruguayo ha caído de pie en Anfield y, poco a poco, va ganándose su hueco en el once titular de Andoni Iraola. La exhibición protagonizada este miércoles es buena prueba de ello y de su nivel de confianza.

El jugador cedido por el FC Barcelona firmó su primera gran noche desde que es jugador del Liverpool. Y lo hizo en la Champions. Araujo cuajó una actuación de sobresaliente frente al Atlético de Madrid en el debut 'red' en la nueva edición de la Liga de Campeones.

Y todo ello actuando como lateral, como ya hiciera frente al Ipswich Town cinco días antes en la Premier, en la que fue su primera titularidad en el Liverpool tras entrar como suplente frente a Newcastle y Nottingham Forest.

LIVERPOOL (United Kingdom), 09/09/2026.- Ronald Araujo (R) of Liverpool in action during the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN / ADAM VAUGHAN

Frenazo a Giuliano

Le dio confianza Iraola en el primer compromiso de altos vuelos para el Liverpool y Araujo no defraudó. En ese carril diestro frenó con claridad a un Giuliano más preocupado por defender que por atacar. De hecho, todo el peligro rojiblanco llegó por el otro costado, por el de un Milos Kerkez que sufrió con Marcos Llorente en la izquierda.

Y si Araujo estuvo de notable en el aspecto defensivo, en lo ofensivo su nota fue de sobresaliente. Es cierto que en gran parte de la primera mitad apenas pisó el campo contrario, con pocas subidas por la banda teniendo a Barcola por delante. Pero poco a poco se fue soltando, sobre todo cuando el Atlético empezó a aflojar, pisó zona de peligro y se vino arriba en el 1-1. Muy arriba.

Corría el minuto 40 de partido cuando Araujo recibió un balón suelto en el área mientas él buscaba el desmarque al espacio. De espaldas y encimado por dos defensores rojiblancos, vio totalmente solo por detrás a Szoboszlai y decidió sacarse de la chistera un taconazo de lujo para dejarle el balón a placer al húngaro, que no perdonó el empate.

Elogios de Szoboszlai

"Estoy contento por Araujo, ha sido un gran comienzo. Ahora hay que preguntarle si lo hizo a propósito", bromeó tras el encuentro Szoboszlai, que le agradeció al uruguayo su asistencia.

Pero más allá de ser decisivo en el inicio de la remontada 'red', Araujo estuvo impecable en la segunda mitad cuando tuvo que defender el marcador a favor e incluso fue quizás el mayor protagonista en el ataque del Liverpool tras el 2-1.

Araujo, tras su asistencia a Szoboszlai / EFE

Suyos fueron hasta tres testarazos a balón parado, demostrándole a Iraola que tenerle sobre el verde también puede desembocar en ocasiones claras de gol por su poderío físico y aéreo junto a Van Dijk, mucho más vigilado por todos los rivales.

Todo ello le valió para que el propio Liverpool le considerase 'Jugador del Partido'. "Un rendimiento sólido en todos los aspectos asegura a Araujo nuestro premio de Jugador del Partido esta noche", publicó la cuenta oficial del club en redes sociales.

El Barça, favorito en la Champions

"Es lindo, es lindo. Fue un recurso dentro del área, tuve la suerte de que pasó entre los centrales y luego fue gol. Contento de ayudar al equipo con una asistencia, de sumar. Estoy feliz y puedo ayudar al equipo", explicó un sonriente Ronald Araujo en declaraciones a Movistar+, donde aseguró que en el Liverpool la exigencia es la misma: "Es un equipo grande como el Barça, siempre hay que dar lo mejor, mucha exigencia, pero todo muy bien, muy feliz, trabajando duro y eso se ve en la cancha; con ganas de dar más y de poder ser yo".

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En ese sentido, el uruguayo también tuvo tiempo para hablar del FC Barcelona, a quien considera uno de los favoritos en esta Champions: "Sin duda, estoy siguiendo al Barça y están volando. Muy contento por los compañeros, ellos tienen un gran equipo y son candidatos a ganar la Champions. Me pone muy feliz su momento".