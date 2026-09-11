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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 19 entre Málaga y Estepona, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vélez-Málaga y final en Peñas Blancas. Estepona
Xavi Turu
14 KM. A META
Se acaba la miniescapada de Molard. ¡Y cómo está tirando Pau Miquel en el grupo en cabeza!
15 KM. A META
Molard se marcha en solitario. Tiene muy cerca al grupo de la fuga, donde Pau Miquel está en favor de su compañero Buitrago.
16 KM. A META
Red Bull al frente de un pelotón que, ahora sí, comienza las primeras rampas. Increíble lo duros que son estos dos primeros km de la subida.
17 KM. A META
El equipo de Primož Roglič es ahora quien tira del pelotón en los primeros km de la subida del puerto. En ese momento, el pelotón pierde unos 7 minutos respecto a la fuga.
18 KM. A META
Los escapados ya están en las primeras rampas de Peñas Blancas. El primero en moverse fue Rudy Molard (Groupama-FDJ United), a quien sigue Thomas Gloag (Pinarello-Q36.5).
Esprint en Estepona
Paso por Estepona:
1. Kevin Vermaerke (UAE Emirates-XRG) 20 pts, -6”
2. Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United) 17 pts, -4”
3. Rudy Molard (Groupama-FDJ United) 15 pts, -2”
4. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) 13 pts
5. Pau Miquel (Bahrain Victorious) 10 pts
Esprint intermedio
Vermaerke fue el primero en pasar por el esprint de Estepona. El americano arrancó de la fuga para liderar el paso bonificado.
28 KM. A META
Vemos que en el pelotón está al frente el equipo Movistar y el gregario del equipo está dando a sus compañeros placas de hielo para que estos puedan sofocar el calor; entre ellos está La Roja, que también recibió ayuda de los suyos.
30 KM. A META
Con esta diferencia entre los dos grupos, parece claro que los 16 en cabeza se van a jugar el triunfo de etapa. Es verdad que en el puerto final, de categoría 1, puede haber movimientos, pero el margen a estas alturas es de casi 7 minutos. Todo un mundo.
33 KM. A META
¡El pelotón está muy enfilado y se sitúa a 6’33” de los fugados!
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